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Оголошено кандидатів на держпремію імені Довженка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оголошено кандидатів на держпремію імені Довженка
фото: Українська конфедерація журналістів, Canva

На премію висунуто шість кандидатів та творчих колективів

Комітет з державної премії України імені Олександра Довженка опублікував перелік кандидатів на здобуття престижної нагороди у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держкіно.

Висунуто такі кандидатури:

  • Томенка Тараса (режисера та сценариста) – за створення документального фільму «Сентиментальна подорож до планети Параджанова».
  • Паленчук Анну, Онищенко Дар'ю, Філевську Тетяну, Каель Марію, Ажнова Віталія (творчий колектив) – за створення повнометражного ігрового фільму «Малевич».
  • Жовну Олександра (режисера) – за створення повнометражного ігрового фільму «Сашенька».
  • Журбу Ольгу, Усика Володимира, Цвєткова В'ячеслава, Любарського Михайла, Татарченка Ярослава (творчий колектив) – за створення повнометражного документального фільму «Пісні землі, що повільно горить».
  • Дуная Юрія (режисера) та Томащук Соломію (авторку сценарію) – за створення повнометражного ігрового фільму «Втомлені».
  • Аделіну Борець, Гліба Лук'янця, Наталію Гжегожек (творчий колектив) – за створення повнометражного документального фільму «Квіти України».
Державна премія України імені Олександра Довженкадержавна нагорода України, встановлена для відзначення за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Премія заснована з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка.

Нагадаємо, що в Україні запускають повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Її створили за ініціативи президента України для фінансування національного кіно, театру, музики, літератури та аудіовізуальних проєктів. Головна мета – надати гроші на створення якісного українського контенту, який зможе конкурувати на світовому ринку та підсилить культурну безпеку країни. 

Як повідомлялося, у конкурсному відборі «Тисячовесна» найдорожчою виявилася заявка вартістю 438,45 млн грн, яку подав автор-дебютант.

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Теги: кіно Держкіно премія Тарас Томенко

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Оголошено кандидатів на держпремію імені Довженка
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