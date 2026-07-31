Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)
Шанувальники моделі висловили розчарування стосовно її позиції у війні РФ проти України
Дівчина голлівудського актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, знялася у рекламі бренду одягу з Росії. Зірку розкритикували у мережі через співпрацю з країною-терористкою. Про це пише «Главком».
Розі Хантінгтон-Вайтлі показалася у речах російського бренду
На сторінці російського бренду Ekonika, який продає свій одяг у Москві, опублікували низку дописів з Розі Хантінгтон-Вайтлі. Водночас на сторінці самої моделі цих фото не було, а бренд не відмітив британку у публікації. У дописі лише зазначили, що Розі стала обличчям нової колекції.
У коментарях під колаборацією московського бренду з британською моделлю росіяни раділи, що з ними співпрацюють знаменитості з-за кордону. Водночас інші припустили, що подібний контент може бути створений за допомогою штучного інтелекту через відсутність відміток її аккаунту.
Реакція мережі та українців
Після публікації реклами Розі Хантінгтон-Вайтлі під її світлинами в Instagram з’явилися коментарі із запитаннями, чи дійсно вона співпрацює з Росією. Інші ж коментатори нагадували моделі, що РФ веде війну проти України. А шанувальники зірки висловили своє розчарування її позицією та вчинком.
- «Сором».
- «Співпраця з Росією – це новий рівень низькості».
- «Я вкрай розчарована вашою позицією. Підтримувати Росію – це ганебно».
- «Наступного разу співпрацюватимете з Північною Кореєю? Ганьба!»
- «Підтримка російського бізнесу, поки Україна перебуває під атакою, є неприпустимою».
- «Таке розчарування…»
- «Чому ви співпрацюєте з російським брендом?»
- «Скільки дитячих життів ви б віддали за нову співпрацю?»
- «Справді? Росія?»
- «Ганьба».
Врешті Розі Хантінгтон-Вайтлі обмежила можливість коментувати свої останні дописи, а один з них видалила після хвилі хейту. Свою появу у рекламі російського бренду модель також не коментувала.
До слова, зірка серіалу «Величне століття», акторка турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі зізналася в любові до Росії. Вона розповіла про своє захоплення РФ, а також привіталася російською мовою та заявила, як обожнює столицю країни-агресорки.
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