Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)

Джейсона Стейтема Розі Хантінгтон-Вайтлі перебувають у стосунках вже понад 15 років та мають двох дітей

Шанувальники моделі висловили розчарування стосовно її позиції у війні РФ проти України

Дівчина голлівудського актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, знялася у рекламі бренду одягу з Росії. Зірку розкритикували у мережі через співпрацю з країною-терористкою. Про це пише «Главком».

Розі Хантінгтон-Вайтлі показалася у речах російського бренду

Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ фото: Іnstagram/ekonikastyle

На сторінці російського бренду Ekonika, який продає свій одяг у Москві, опублікували низку дописів з Розі Хантінгтон-Вайтлі. Водночас на сторінці самої моделі цих фото не було, а бренд не відмітив британку у публікації. У дописі лише зазначили, що Розі стала обличчям нової колекції.

У коментарях під колаборацією московського бренду з британською моделлю росіяни раділи, що з ними співпрацюють знаменитості з-за кордону. Водночас інші припустили, що подібний контент може бути створений за допомогою штучного інтелекту через відсутність відміток її аккаунту.

Реакція мережі та українців

Після публікації реклами Розі Хантінгтон-Вайтлі під її світлинами в Instagram з’явилися коментарі із запитаннями, чи дійсно вона співпрацює з Росією. Інші ж коментатори нагадували моделі, що РФ веде війну проти України. А шанувальники зірки висловили своє розчарування її позицією та вчинком.

«Сором».

«Співпраця з Росією – це новий рівень низькості».

«Я вкрай розчарована вашою позицією. Підтримувати Росію – це ганебно».

«Наступного разу співпрацюватимете з Північною Кореєю? Ганьба!»

«Підтримка російського бізнесу, поки Україна перебуває під атакою, є неприпустимою».

Обраниця Джейсона Стейтема натрапила на хейт фото: скриншот Іnstagram/rosiehw

«Таке розчарування…»

«Чому ви співпрацюєте з російським брендом?»

«Скільки дитячих життів ви б віддали за нову співпрацю?»

«Справді? Росія?»

«Ганьба».

Врешті Розі Хантінгтон-Вайтлі обмежила можливість коментувати свої останні дописи, а один з них видалила після хвилі хейту. Свою появу у рекламі російського бренду модель також не коментувала.

До слова, зірка серіалу «Величне століття», акторка турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі зізналася в любові до Росії. Вона розповіла про своє захоплення РФ, а також привіталася російською мовою та заявила, як обожнює столицю країни-агресорки.