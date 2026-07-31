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Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джейсона Стейтема Розі Хантінгтон-Вайтлі перебувають у стосунках вже понад 15 років та мають двох дітей
фото: Іnstagram.com/rosiehw

Шанувальники моделі висловили розчарування стосовно її позиції у війні РФ проти України

Дівчина голлівудського актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, знялася у рекламі бренду одягу з Росії. Зірку розкритикували у мережі через співпрацю з країною-терористкою. Про це пише «Главком».

Розі Хантінгтон-Вайтлі показалася у речах російського бренду

Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ
Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ
фото: Іnstagram/ekonikastyle

На сторінці російського бренду Ekonika, який продає свій одяг у Москві, опублікували низку дописів з Розі Хантінгтон-Вайтлі. Водночас на сторінці самої моделі цих фото не було, а бренд не відмітив британку у публікації. У дописі лише зазначили, що Розі стала обличчям нової колекції.

Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото) фото 1
фото: Іnstagram/ekonikastyle

У коментарях під колаборацією московського бренду з британською моделлю росіяни раділи, що з ними співпрацюють знаменитості з-за кордону. Водночас інші припустили, що подібний контент може бути створений за допомогою штучного інтелекту через відсутність відміток її аккаунту. 

Реакція мережі та українців

Після публікації реклами Розі Хантінгтон-Вайтлі під її світлинами в Instagram з’явилися коментарі із запитаннями, чи дійсно вона співпрацює з Росією. Інші ж коментатори нагадували моделі, що РФ веде війну проти України. А шанувальники зірки висловили своє розчарування її позицією та вчинком.

  • «Сором».
  • «Співпраця з Росією – це новий рівень низькості».
  • «Я вкрай розчарована вашою позицією. Підтримувати Росію – це ганебно».
  • «Наступного разу співпрацюватимете з Північною Кореєю? Ганьба!»
  • «Підтримка російського бізнесу, поки Україна перебуває під атакою, є неприпустимою».
Обраниця Джейсона Стейтема натрапила на хейт
Обраниця Джейсона Стейтема натрапила на хейт
фото: скриншот Іnstagram/rosiehw
  • «Таке розчарування…»
  • «Чому ви співпрацюєте з російським брендом?»
  • «Скільки дитячих життів ви б віддали за нову співпрацю?»
  • «Справді? Росія?»
  • «Ганьба».

Врешті Розі Хантінгтон-Вайтлі обмежила можливість коментувати свої останні дописи, а один з них видалила після хвилі хейту. Свою появу у рекламі російського бренду модель також не коментувала.

До слова, зірка серіалу «Величне століття», акторка турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі зізналася в любові до Росії. Вона розповіла про своє захоплення РФ, а також привіталася російською мовою та заявила, як обожнює столицю країни-агресорки. 

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Теги: модель росія росіяни одяг хейт війна

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