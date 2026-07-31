«Працюю з кіберполіцією». Співак Парфенюк заявив про шахрайство

Через шахрайські дії Parfeniuk не заробляє з релізів своїх пісень

Співак Parfeniuk, справжнє ім’я якого Ілля Парфенюк, зіштовхнувся з шахрайством, яке створює для нього проблеми у монетизації треків на стримінгових платформах. Як пише «Главком», деталями виконавець поділився у проєкті «Ранок у великому місті».

За словами Парфенюка, вже рік він намагається вирішити цю проблему та нині працює з кіберполіцією. Однак він зауважив, що подібні дії складно довести.

«Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до тіньового бану й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю», – розповів Parfeniuk.

Через шахрайські дії співак не заробляє з релізів своїх пісень. Зокрема, декілька його нових треків не принесли бажаного прибутку. «Це вже рік. За цей час мені «поклали» три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти», – пояснив Ілля Парфенюк.

Нагадаємо, український співак Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв у мережі. За словами Нікіти Кісельова, він почав отримувати від знайомих повідомлення про те, що шахраї від його імені листуються з людьми, поширюють фото, створені за допомогою ШІ. Суть афери полягає в тому, що від імені зірки вимагають кошти.

Також повідомлялося, 71-річна народна артистка Валентина Антонюк стала жертвою шахрайської схеми. Співачка передала шахраям понад $128 тис. і 400 тисяч гривень після того, як її переконали, що заощадження мають пройти перевірку на «російське походження».