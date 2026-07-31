СБУ повідомила про підозру російському режисеру, який зняв фільм «Тарас Бульба»

Володимир Бортко підтримав анексію Криму

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про заочну підозру російському режисеру Володимиру Бортку. Пропагандист закликав до ударів ядерною зброєю по території України. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора встановили, що Володимир Бортко виправдовує російську агресію у своїх соцмережах та закликає до атак по Україні.

«За матеріалами справи, фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії рф проти України. У своїх інтерв’ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву росії ударити по нашій державі тактичною ядерною зброєю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Бортко з 2011 до 2021 року був депутатом держдуми РФ. Він підтримував анексію Криму та окупацію частини території Донецької і Луганської областей. Після початку повномасштабного вторгнення Бортко висловлювався про повну окупацію території України на російських пропагандистських телеканалах.

СБУ повідомила про підозру Володимиру Бортку фото: СБУ/Telegram

Так, СБУ повідомила Володимиру Бортку про підозру за двома статтями. А саме за ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням засобів масової інформації).

Володимир Бортко відомий як сценарист та режисер. Він знімав російські фільми та серіали. Серед його робіт – такі стрічки як «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів». Також він є режисером російсько-українсько-польського історичного фільму 2009 року «Тарас Бульба».

Нагадаємо, вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора.