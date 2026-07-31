Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру російському режисеру, який зняв фільм «Тарас Бульба»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Бортко був депутатом держдуми РФ
фото: РБК

Володимир Бортко підтримав анексію Криму 

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про заочну підозру російському режисеру Володимиру Бортку. Пропагандист закликав до ударів ядерною зброєю по території України. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора встановили, що Володимир Бортко виправдовує російську агресію у своїх соцмережах та закликає до атак по Україні.

«За матеріалами справи, фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії рф проти України. У своїх інтерв’ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву росії ударити по нашій державі тактичною ядерною зброєю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Бортко з 2011 до 2021 року був депутатом держдуми РФ. Він підтримував анексію Криму та окупацію частини території Донецької і Луганської областей. Після початку повномасштабного вторгнення Бортко висловлювався про повну окупацію території України на російських пропагандистських телеканалах.

СБУ повідомила про підозру Володимиру Бортку
СБУ повідомила про підозру Володимиру Бортку
фото: СБУ/Telegram

Так, СБУ повідомила Володимиру Бортку про підозру за двома статтями. А саме за ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням засобів масової інформації).

Володимир Бортко відомий як сценарист та режисер. Він знімав російські фільми та серіали. Серед його робіт – такі стрічки як «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів». Також він є режисером російсько-українсько-польського історичного фільму 2009 року «Тарас Бульба».

Нагадаємо, вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. 

Читайте також:

Теги: кіно депутат пропагандист СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисників затримали «по гарячих слідах» упродовж доби після теракту
Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: агент ФСБ та його 17-річний спільник отримали вироки
20 липня, 16:20
Сладков стверджує, що саме призначення Драпатого нібито не змінить ситуації на фронті
Російська пропаганда в паніці від призначення Драпатого (відео)
22 липня, 18:42
Апеляція ВАКС відмовила у передачі справи Тимошенко до іншого суду
ВАКС відмовив Тимошенко у передачі її справи до іншого суду
3 липня, 16:32
Оператори СБУ знищили пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області
40 днів ударів по Росії. СБУ похвалилася результатами операції
5 липня, 13:04
СБУ атакувала паливну інфраструктуру
СБУ вдарила по Ярославському НПЗ і військових об'єктах у Криму
6 липня, 12:55
Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого
Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого
6 липня, 19:18
Померла художниця фільму «Одного разу в Голлівуді» Барбара Лінг
Авторка фільму «Одного разу в Голлівуді» померла від тяжкої хвороби
13 липня, 02:43
Кінопрем'єри 23 липня 2026 року
«Жінка з трьома чоловіками» та новий «Тест на тещу». Кінопрем’єри тижня
22 липня, 20:00
Гжегож Браун – найбільш антиукраїнський серед всіх польських політиків. Зокрема, він вимагає повністю зупинити військову підтримку Києва
Польща попросила дозволу на арешт проросійського євродепутата
14 липня, 19:58

Шоу-біз

СБУ повідомила про підозру російському режисеру, який зняв фільм «Тарас Бульба»
СБУ повідомила про підозру російському режисеру, який зняв фільм «Тарас Бульба»
Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)
Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком
Клінт Іствуд пояснив, чому не припиняє працювати у 96 років
Клінт Іствуд пояснив, чому не припиняє працювати у 96 років
«Наша діва». Альона Омаргалієва назвала українську співачку-мастодонта
«Наша діва». Альона Омаргалієва назвала українську співачку-мастодонта
Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)
Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua