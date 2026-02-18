Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа

Частину літаків уже почали перефарбовувати

Нові президентські літаки Air Force One отримають нове забарвлення. Їх пофарбують у кольори, які подобаються президенту США Дональду Трампу: червоний, білий, золотий і темно-синій. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

Йдеться про два нові Boeing 747, які готують як основні борти президента, а також про ще один літак цієї моделі, переданий Катаром і переобладнаний для польотів глави держави. Також перефарбують чотири менші літаки C-32, які використовують для перевезень віцепрезидента та урядовців.

Раніше ці літаки мали класичне світло-блакитне оформлення, яке використовують ще з часів 35-го президента США Джона Кеннеді.

Під час першого терміну Трампа його хотіли змінити, але відмовилися через технічні ризики та можливе здорожчання. Тепер ВПС США повернулися до цієї ідеї.

Ціна «улюбленого забарвлення Трампа» окремо невідома і не публікувалася.

До слова, Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про своє право діяти без обмежень на посаді президента, починає втрачати абсолютний контроль над політичними процесами. Попри його прагнення до тотальної влади, у США формуються осередки спротиву – від судів та Конгресу до окремих штатів і пересічних громадян