«Це золотий вік Америки». Трамп розпочав звернення до Конгресу

Президент США Дональд Трамп у ці хвилини виступає з щорічним зверненням перед обома палатами Конгресу, членами уряду та суддями Верховного суду. Після офіційного представлення законодавці зустріли президента гучними оплесками та скандуванням «США, США, США», пише «Главком».

Американські ЗМІ зазначають, що під час входу Трампа реакція була менш бурхливою, ніж торік. Частина демократів сиділа мовчки.

Розпочинаючи промову, Трамп заявив: «Наша нація повернулася, більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше». Він також наголосив, що за п’ять місяців США святкуватимуть 250-ту річницю незалежності.

«Через п’ять місяців наша країна святкуватиме епічну віху в історії Америки – 250-ту річницю нашої славетної незалежності. 4 липня ми відзначатимемо два з половиною століття свободи та тріумфу прогресу в найнеімовірнішій та найвинятковішій країні, яка коли-небудь існувала на Землі. Ви ще нічого не бачили. Ми будемо робити все краще і краще. Це золотий вік Америки», – сказав він.

Трамп заявив, що успадкував країну, яка перебувала в кризі. Зі стагнацією економіки, рекордною інфляцією, широко відкритим кордоном:

«Сьогодні ввечері, лише через рік, я можу з гідністю та гордістю сказати, що ми досягли трансформації, якої ніхто раніше не бачив. Це справді поворотний момент».

Торік звернення президента тривало понад півтори години. Очікується, що нинішня промова також буде довгою.

Напередодні лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що президент США Дональд Трамп має використати своє звернення до нації як можливість вибачитися перед американцями за невиконані обіцянки, зокрема щодо зниження вартості життя.