Ексзаступник держсекретаря США назвав компанію, яка першою в Україні отримала американський скраплений газ через «Вертикальний коридор»

Колишній заступник державного секретаря США Джеффрі Паєтт заявив, що компанія ДТЕК першою в Україні отримала скраплений газ з США через «Вертикальний коридор». Про це він заявив під час свого виступу перед Конгресом США.

«ДТЕК стала першою українською компанією, яка отримала американський СПГ через «Вертикальний коридор». Американський СПГ прибув до грецького термінала Ревітуса, звідки був перевезений до підземного сховища в Україні», – розповів він.

Паєтт додав, що це є свідченням того, що Європа ніколи не буде залежною від ненадійних російських енергоресурсів.

Нагадаємо, в кінці 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова вперше імпортував до України партію американського скрапленого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.

«Вертикальний газовий коридор» – це ініціатива, що об'єднує зусилля кількох країн Євросоюзу для реалізації спільного транзитного продукту та збільшення диверсифікованих обсягів газу для регіону центральної та східної ЄС.