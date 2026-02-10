Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»

Макрон заявив, що напруженість між ЄС та США щодо Гренландії та технологій ще далеко не завершена

ЄС не варто самозаспокоюватись з приводу того, що напруженість у відносинах зі США щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі вже минула. Про це в інтерв’ю виданню Financial Times заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує «Главком».

Макрон заявив, що на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС скористалися тим, що він назвав «моментом Гренландії». Це коли європейці усвідомили, що перебувають під загрозою, щоб швидко просунутися з економічними реформами.

«На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони – хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок – розрив для європейців. Я хотів сказати, що коли після піку кризи настає деяке полегшення, не слід втрачати пильність, думаючи, що все закінчилося назавжди. Це не так, тому що зараз панує постійна нестабільність», – попередив президент Франції Макрон.

За словами Макрона, Європа зараз має справу з адміністрацією Трампа, яка «відкрито антиєвропейська» , «виявляє презирство» до ЄС і «бажає його розпаду».

