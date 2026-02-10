Головна Світ Політика
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Французький президент закликав ЄС розпочати економічну революцію і нарешті стати справжнім світовим лідером
фото: Сара Мейсоньє/AP

Макрон заявив, що напруженість між ЄС та США щодо Гренландії та технологій ще далеко не завершена

ЄС не варто самозаспокоюватись з приводу того, що напруженість у відносинах зі США щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі вже минула. Про це в інтерв’ю виданню Financial Times заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує «Главком».

Макрон заявив, що на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС скористалися тим, що він назвав «моментом Гренландії». Це коли європейці усвідомили, що перебувають під загрозою, щоб швидко просунутися з економічними реформами. 

«На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони – хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок – розрив для європейців. Я хотів сказати, що коли після піку кризи настає деяке полегшення, не слід втрачати пильність, думаючи, що все закінчилося назавжди. Це не так, тому що зараз панує постійна нестабільність», – попередив президент Франції Макрон.

За словами Макрона, Європа зараз має справу з адміністрацією Трампа, яка «відкрито антиєвропейська» , «виявляє презирство» до ЄС і «бажає його розпаду».

Нагадаємо, Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000. За результатами офіційної зустрічі міністра оборони Михайла Федорова з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен було оголошено про новий масштабний етап військово-технічної співпраці. Париж підтвердив готовність не лише передати сучасну авіацію, а й значно прискорити постачання засобів ППО та далекобійного озброєння. 

