Louis Vuitton сняли в новой рекламе обычных подростков из Лос-Анджелеса
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Розсилка
Новый ролик снял колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич
Louis Vuitton сняли вторую часть весенней мужской рекламной кампании в индустриальных районах Лос-Анджелеса.
Для нового видео креативный директор бренда Вирджил Абло пригласил сняться обычных подростков вместо профессиональных моделей, надев на них базовые футболки и кроссовки Louis Vuitton.
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Ролик подготовил колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич, который ранее работал с Гошей Рубчинским и Рафом Симонсом.
Джерело: Buro 24/7