Louis Vuitton сняли в новой рекламе обычных подростков из Лос-Анджелеса



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Новый ролик снял колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич

Louis Vuitton сняли вторую часть весенней мужской рекламной кампании в индустриальных районах Лос-Анджелеса.

Для нового видео креативный директор бренда Вирджил Абло пригласил сняться обычных подростков вместо профессиональных моделей, надев на них базовые футболки и кроссовки Louis Vuitton.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @virgilabloh 3 Фев 2019 в 3:29 PST





Ролик подготовил колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич, который ранее работал с Гошей Рубчинским и Рафом Симонсом.

Джерело: Buro 24/7