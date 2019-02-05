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    Шоу-биз

    Louis Vuitton сняли в новой рекламе обычных подростков из Лос-Анджелеса

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    Louis Vuitton сняли в новой рекламе обычных подростков из Лос-Анджелеса

    Новый ролик снял колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич

    Louis Vuitton сняли вторую часть весенней мужской рекламной кампании в индустриальных районах Лос-Анджелеса.

    Для нового видео креативный директор бренда Вирджил Абло пригласил сняться обычных подростков вместо профессиональных моделей, надев на них базовые футболки и кроссовки Louis Vuitton.

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    Публикация от @virgilabloh


     Ролик подготовил колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич, который ранее работал с Гошей Рубчинским и Рафом Симонсом.

    Джерело: Buro 24/7

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