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    Шоу-биз

    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике

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    <p>Первые слухи о романе Бена Аффлека и Аны де Армас появились в начале марта</p> <div></div> - Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике

    Первые слухи о романе Бена Аффлека и Аны де Армас появились в начале марта

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    На прошлой неделе в сеть попали фото 47-летнего Бена Аффлека и 31-летней Аны де Армас с отдыха в Коста-Рике, которые стали первым подтверждением их романа - на этих снимках влюбленные прогуливаются вдоль пляжа, обнимаются и целуются.

    Папарацци также запечатлели момент, как Бен сделал несколько снимков избранницы на фоне океана, и несколько часов назад Ана поделилась результатами этой фотосессии в инстаграме. Девушка не стала никак подписывать серию кадров, а лишь сопроводила их смайлом в виде сердца. Аффлек снял портрет возлюбленной, а также сделал несколько нечетких снимков, на которых она идет вдоль кромки воды.

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    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике
    Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике

    Подписчики оценили фотографии Аны де Армас из романтического путешествия и отметили, что в объективе возлюбленного актриса выглядит красиво и загадочно.

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