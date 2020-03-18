Любовница Бена Аффлека поделилась снимками с романтического отдыха в Коста-Рике



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Первые слухи о романе Бена Аффлека и Аны де Армас появились в начале марта

Кинозвезды познакомились на съемках триллера «Глубокая вода»

На прошлой неделе в сеть попали фото 47-летнего Бена Аффлека и 31-летней Аны де Армас с отдыха в Коста-Рике, которые стали первым подтверждением их романа - на этих снимках влюбленные прогуливаются вдоль пляжа, обнимаются и целуются.

Папарацци также запечатлели момент, как Бен сделал несколько снимков избранницы на фоне океана, и несколько часов назад Ана поделилась результатами этой фотосессии в инстаграме. Девушка не стала никак подписывать серию кадров, а лишь сопроводила их смайлом в виде сердца. Аффлек снял портрет возлюбленной, а также сделал несколько нечетких снимков, на которых она идет вдоль кромки воды.

Подписчики оценили фотографии Аны де Армас из романтического путешествия и отметили, что в объективе возлюбленного актриса выглядит красиво и загадочно.

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