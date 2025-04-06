Жалоба в Україні: Ірина Білик перенесла свій ювілейний концерт

Останній з трьох ювілейних концертів співачки відбудеться не 6, а 7 квітня

У зв’язку з оголошенням 6 квітня Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі, концерт народної артистки України Ірини Білик, який мав відбутися у Палаці «Україна» сьогодні, переноситься на наступний день – на 7 квітня о 18:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний палац мистецтв Україна.

Організатори заходу звернулися до шанувальників із важливим повідомленням, наголосивши, що всі придбані квитки залишаються дійсними.

Увага! Перенесення концерту Ірини Білик фото: Національний палац мистецтв Україна

«Увага! Перенесення концерту Ірини Білик! Ми щиро співчуваємо родинам загиблих та постраждалим. Разом з усією країною розділяємо біль втрати і віримо в силу нашої єдності», – зазначили організатори.

Також організатори пояснили, що для тих, хто не може відвідати захід є можливість повернення коштів за квитки. «Якщо у вас немає можливості відвідати концерт у нову дату, ви можете звернутися до нас сьогодні, 6 квітня, із заявою про повернення коштів», – зазначили організатори.

ВАЖЛИВО:

Звернутися із заявою про повернення коштів можна лише сьогодні, 6 квітня, на електронну адресу [email protected].

До листа необхідно додати:

квиток,

квитанцію про оплату

паспортні дані

вашу електронну адресу

контактний номер мобільного

Після написання заяви ваші квитки будуть анульовані та випущені у продаж.

Як зазначають організатори, кошти буде повернено протягом 14 днів.

«Якщо ви не звернулися до нас протягом цього дня, вважається, що ви погодилися з перенесенням концерту та відвідаєте його. Повернення коштів після 6 квітня буде неможливим», - розповіли оргнізатори.

Як відомо, народна артистка Ірина Білик 4 квітня, у п’ятницю, розпочала серію ювілейних концертів у Києві. Перші з них з успіхом вже пройшли 4 та 5 квітня. Артистка виконала два десятки своїх хітів різних років, більшість з яких вона написала сама: і слова, і музику.

Нагадаємо, рівно 30 років тому Ірина Білик здійснила перший концертний тур під назвою «Нова», який увійшов в історію української попмузики і поставив її на вершину шоу-бізнесу. «Главком» розповідає про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.