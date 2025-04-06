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Жалоба в Україні: Ірина Білик перенесла свій ювілейний концерт

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ірина Білик виконала два десятки суперхітів різних років
фото: glavcom.ua

Останній з трьох ювілейних концертів співачки відбудеться не 6, а 7 квітня

У зв’язку з оголошенням 6 квітня Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі, концерт народної артистки України Ірини Білик, який мав відбутися у Палаці «Україна» сьогодні, переноситься на наступний день – на 7 квітня о 18:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний палац мистецтв Україна.

Організатори заходу звернулися до шанувальників із важливим повідомленням, наголосивши, що всі придбані квитки залишаються дійсними.

Увага! Перенесення концерту Ірини Білик
Увага! Перенесення концерту Ірини Білик
фото: Національний палац мистецтв Україна

«Увага! Перенесення концерту Ірини Білик! Ми щиро співчуваємо родинам загиблих та постраждалим. Разом з усією країною розділяємо біль втрати і віримо в силу нашої єдності», – зазначили організатори.

 

Також організатори пояснили, що для тих, хто не може відвідати захід є можливість повернення коштів за квитки. «Якщо у вас немає можливості відвідати концерт у нову дату, ви можете звернутися до нас сьогодні, 6 квітня, із заявою про повернення коштів», – зазначили організатори.

ВАЖЛИВО:

Звернутися із заявою про повернення коштів можна лише сьогодні, 6 квітня, на електронну адресу [email protected].

До листа необхідно додати:

  • квиток,
  • квитанцію про оплату
  • паспортні дані
  • вашу електронну адресу
  • контактний номер мобільного

Після написання заяви ваші квитки будуть анульовані та випущені у продаж.

Як зазначають організатори, кошти буде повернено протягом 14 днів.

«Якщо ви не звернулися до нас протягом цього дня, вважається, що ви погодилися з перенесенням концерту та відвідаєте його. Повернення коштів після 6 квітня буде неможливим», - розповіли оргнізатори.

Як відомо, народна артистка Ірина Білик 4 квітня, у п’ятницю, розпочала серію ювілейних концертів у Києві. Перші з них з успіхом вже пройшли 4 та 5 квітня. Артистка виконала два десятки своїх хітів різних років, більшість з яких вона написала сама: і слова, і музику.

Нагадаємо, рівно 30 років тому Ірина Білик здійснила перший концертний тур під назвою «Нова», який увійшов в історію української попмузики і поставив її на вершину шоу-бізнесу. «Главком» розповідає про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

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Теги: Ірина Білик концерт

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