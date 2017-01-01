Manolo Blahnik выпустят туфли с драгоценными камнями

Скоро в Мадриде в Национальном музее декоративных искусств откроется масштабная выставка туфель Manolo Blahnik, и в честь этого события основатель бренда объявил о запуске коллаборации с ювелирным домом Bulgari, который является одним из спонсоров мероприятия.

Модельер Маноло Бланик совместно с креативным директором Bulgari Лючией Сильвестри создали эскиз туфель, покрытых шелковой тканью оливкового цвета. Но главной особенностью лодочек стал ремешок, на котором разместились розовые и фиолетовые драгоценные камни в форме перцев чили: бриллианты, аметисты и рубины. За основу было взято ожерелье из



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Скоро в Мадриде в Национальном музее декоративных искусств откроется масштабная выставка туфель Manolo Blahnik, и в честь этого события основатель бренда объявил о запуске коллаборации с ювелирным домом Bulgari, который является одним из спонсоров мероприятия.

Модельер Маноло Бланик совместно с креативным директором Bulgari Лючией Сильвестри создали эскиз туфель, покрытых шелковой тканью оливкового цвета. Но главной особенностью лодочек стал ремешок, на котором разместились розовые и фиолетовые драгоценные камни в форме перцев чили: бриллианты, аметисты и рубины.





За основу было взято ожерелье из коллекции Festa 2017. Когда коллекция появится в продаже, пока не сообщается, как и во сколько обойдется драгоценная пара.