У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок

У Харкові вже двоє загиблих

Кількість загиблих зросла до двох людей в Харкові

Унаслідок влучання російської керованої авіабомби по багатоповерховому будинку в Харкові загинули двоє людей, 34 зазнали поранень. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

«На цю хвилину 34 людини постраждали. Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей», – написав він.

Як повідомлялося, увечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової 9-поверхівки.

Раніше Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки росіян по житловому будинку у Харкові загинув 11-річний хлопчик.

Раніше Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку.

До слова, раніше Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова.