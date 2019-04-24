Maruv снова обокрали в аэропорту: сломаны замки в чемоданах и нет вещей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Maruv

Эпатажная певица записала видеообращение и раскритиковала авиакомпанию МАУ

Украинской певице Maruv снова не повезло: второй раз за месяц артистку обворовывают в аэропорту «Борисполь».

Как оказалось, даже если ты летишь бизнес-классом из Киева в Дубай авиалиниями МАУ, то это совершенно не значит, что тебя не будет ожидать неприятный сюрприз.

По словам певицы, она сдала в багаж свои чемоданы, и, получив их по прилету, увидела, что замки варварски вскрыты, чемодан сильно поврежден, а внутри нет многих личных вещей. Несмотря на то, что багаж был упакован.



«Уважаемые, вы ох**ли? Второй раз я лечу вашей авиакомпаний, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, можно?!!», – написала возмущенная певица в своем Instagram.

Сломанные замки на чемоданах певицы Maruv



Maruv также опубликовала фото своих чемоданов со взломанными замками.

Напомним, что в конце марта певица уже становилась жертвой воров в аэропорту. Тогда из ее чемодана пропала бижутерия, которую приняли за дорогие украшения.