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    Шоу-биз

    Maruv выпустила альбом и мини-сериал

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    <p>Maruv вдохновилась повестью Ольги Кобылянской</p> <div></div> - Maruv выпустила альбом и мини-сериал

    Maruv вдохновилась повестью Ольги Кобылянской

    В альбоме четыре композиции, на каждую из которых снят клип

    Скандальная украинская певица Maruv выпустила новый мини-альбом Hellcat Story. В нем четыре композиции, на каждую из которых снят клип. Все четыре видео – это мистический мини-сериал. В его основу легла мифологическая повесть украинской писательницы Ольги Кобылянской «В воскресенье утром рано зелье копала», написанной в 1908 году.

    «Это единственная книга из школьной программы, которую я прочитала. Учительница решила так меня наказать: дала мне одной читать ее, а потом рассказать всему классу. Я читала, плакала, но запомнила эту историю на всю жизнь. С одной стороны — это фольклор, с другой — и сейчас таких историй немало. И я решила рассказать эту историю по‑своему», – вспоминает Maruv.

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