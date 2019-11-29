Maruv выпустила альбом и мини-сериал



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Maruv вдохновилась повестью Ольги Кобылянской

В альбоме четыре композиции, на каждую из которых снят клип

Скандальная украинская певица Maruv выпустила новый мини-альбом Hellcat Story. В нем четыре композиции, на каждую из которых снят клип. Все четыре видео – это мистический мини-сериал. В его основу легла мифологическая повесть украинской писательницы Ольги Кобылянской «В воскресенье утром рано зелье копала», написанной в 1908 году.

«Это единственная книга из школьной программы, которую я прочитала. Учительница решила так меня наказать: дала мне одной читать ее, а потом рассказать всему классу. Я читала, плакала, но запомнила эту историю на всю жизнь. С одной стороны — это фольклор, с другой — и сейчас таких историй немало. И я решила рассказать эту историю по‑своему», – вспоминает Maruv.