  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Marvel показал трейлер сольного фильма о Черной Вдове

    • Розсилка
    <p>Наташа Романофф встретится со своей сестрой по оружию &ndash; русской шпионкой, которую, как и ее, готовили по специальной программе в &laquo;Красной комнате&raquo;</p> <div></div> - Marvel показал трейлер сольного фильма о Черной Вдове

    Наташа Романофф встретится со своей сестрой по оружию – русской шпионкой, которую, как и ее, готовили по специальной программе в «Красной комнате»

    Премьера запланирована на май 2020 года

    Marvel опубликовал трейлер сольного фильма о Черной Вдове, события которого разворачиваются до действия картины «Мстители: Финал».

    В новом фильме Marvel Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) встретится с другой шпионкой, подготовленной в «Красной комнате», – Еленой Беловой, которую сыграет Флоренс Пью. Главным антагонистом станет профессиональный наемник Таскмастер. Также в картине появится российский супергерой Красный Страж, роль которого исполнит Дэвид Харбор, номинированный в прошлом году на «Золотой глобус» за роль в «Очень странных делах».

     

    знаменитости трейлер кино Золотой глобус шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ