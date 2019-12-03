Marvel показал трейлер сольного фильма о Черной Вдове



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наташа Романофф встретится со своей сестрой по оружию – русской шпионкой, которую, как и ее, готовили по специальной программе в «Красной комнате»

Премьера запланирована на май 2020 года

Marvel опубликовал трейлер сольного фильма о Черной Вдове, события которого разворачиваются до действия картины «Мстители: Финал».

В новом фильме Marvel Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) встретится с другой шпионкой, подготовленной в «Красной комнате», – Еленой Беловой, которую сыграет Флоренс Пью. Главным антагонистом станет профессиональный наемник Таскмастер. Также в картине появится российский супергерой Красный Страж, роль которого исполнит Дэвид Харбор, номинированный в прошлом году на «Золотой глобус» за роль в «Очень странных делах».