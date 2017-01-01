Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез

Ведущая шоу «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина удивила и поблагодарила больше сотни украинцев, ей помогали звезды шоу-бизнеса, спорта, театра и кино. Но иногда артисты и сами становятся героями шоу.

Любимец публики, украинский юморист, волонтер и телеведущий Сергей Притула пришел в студию, чтобы стать сюрпризом для участника шоу, но на самом деле, сюрприз был приготовлен для него самого. [READ_MORE] «Я не знаю, кто волнуется больше: те люди, у которых нет опыта публичных выступлений или те, которые должны их представить», -



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Ведущая шоу «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина удивила и поблагодарила больше сотни украинцев, ей помогали звезды шоу-бизнеса, спорта, театра и кино. Но иногда артисты и сами становятся героями шоу.

Любимец публики, украинский юморист, волонтер и телеведущий Сергей Притула пришел в студию, чтобы стать сюрпризом для участника шоу, но на самом деле, сюрприз был приготовлен для него самого.

«Я не знаю, кто волнуется больше: те люди, у которых нет опыта публичных выступлений или те, которые должны их представить», - ответил Сергей на вопрос Маши, что чувствует человек, который станет сюрпризом для кого-то.

«Он волонтер, помогает военным и детям, и очень любит свою страну», - прочитал Сергей информацию о герое выпуска. А на экране появились Александр Педан, Фоззи, Елена Кравец, которые рассказали, какие важные дела творит их друг Сергей Притула, и как он начал это все делать: «Просто в холле Нового канала он собирал теплые вещи и еду, потом садился в машину и самостоятельно отвозил в зону АТО. И под обстрел не раз попадал. Наверное, он собрал больше миллиона долларов за это время…».

Сергей Притула не сразу понял, что происходит и почему Маша ведет на красный диванчик именно его, но так бывает со всеми героями, которые попадают в студию шоу «Сюрприз, сюрприз!». Как отреагировал на слова коллег по цеху и что заставило Сергея Притулу расплакаться по время съемок поклонники проекта увидят уже в эту пятницу.