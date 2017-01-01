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    Шоу-біз

    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез

    Ведущая шоу «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина удивила и поблагодарила больше сотни украинцев, ей помогали звезды шоу-бизнеса, спорта, театра и кино. Но иногда артисты и сами становятся героями шоу.
    Любимец публики, украинский юморист, волонтер и телеведущий Сергей Притула пришел в студию, чтобы стать сюрпризом для участника шоу, но на самом деле, сюрприз был приготовлен для него самого. [READ_MORE] «Я не знаю, кто волнуется больше: те люди, у которых нет опыта публичных выступлений или те, которые должны их представить», -
    • Сьогодні, 14:32
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    Ведущая шоу «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина удивила и поблагодарила больше сотни украинцев, ей помогали звезды шоу-бизнеса, спорта, театра и кино. Но иногда артисты и сами становятся героями шоу.

    Любимец публики, украинский юморист, волонтер и телеведущий Сергей Притула пришел в студию, чтобы стать сюрпризом для участника шоу, но на самом деле, сюрприз был приготовлен для него самого.

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    «Я не знаю, кто волнуется больше: те люди, у которых нет опыта публичных выступлений или те, которые должны их представить», - ответил Сергей на вопрос Маши, что чувствует человек, который станет сюрпризом для кого-то.

    «Он волонтер, помогает военным и детям, и очень любит свою страну», - прочитал Сергей информацию о герое выпуска. А на экране появились Александр Педан, Фоззи, Елена Кравец, которые рассказали, какие важные дела творит их друг Сергей Притула, и как он начал это все делать: «Просто в холле Нового канала он собирал теплые вещи и еду, потом садился в машину и самостоятельно отвозил в зону АТО. И под обстрел не раз попадал. Наверное, он собрал больше миллиона долларов за это время…».

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    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез
    Маша Ефросинина довела Сергея Притулу до слез

    Сергей Притула не сразу понял, что происходит и почему Маша ведет на красный диванчик именно его, но так бывает со всеми героями, которые попадают в студию шоу «Сюрприз, сюрприз!». Как отреагировал на слова коллег по цеху и что заставило Сергея Притулу расплакаться по время съемок поклонники проекта увидят уже в эту пятницу.

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