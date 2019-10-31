Майкл Джексон седьмой раз подряд стал самым высокооплачиваемым артистом среди умерших звезд



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Майкл Джексон

Журнал Forbes к Хеллоуину традиционно составил рейтинг из 13 знаменитостей, творчество которых приносит высокие доходы и после их смерти

В 2019 году доходы от творчества Майкл Джексона, которого обвиняют в педофилии, составили $60 миллионов. В прошлом году сумма была значительно больше – $400 миллионов, но она сформировалась в основном из прибыли от продажи доли Джексона в звукозаписывающей компании EMI.

На втором месте располагается Элвис Пресли с $39 миллионами, на третьем - автор комиксов Чарльз Шульц. Серия комиксов Peanuts про мальчика Чарли Брауна, Снупи и других его друзей, созданная в 1950 году, принесла ему $38 миллионов.

В рейтинг впервые попала Уитни Хьюстон, ее доходы оценили в $9,5 миллиона. Сумма сформировалась из продажи половины ее имущества на сумму $7 миллионов в мае этого года наряду с успехом ремикса Kygo на ее песню Higher Love.