Майкл Рукер сыграет Короля Акул в сиквеле «Отряда самоубийц»



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Режиссер Джеймс Ганн не оставил в стороне своего любимчика

Звезда дилогии «Стражи Галактики» Майкл Рукер снова встретится со своим старым другом Джеймсом Ганном на съёмках фильма «Отряд самоубийц 2». Как сообщают источники издания The Wrap, Рукер сыграет Короля Акул – актер ведет переговоры с продюсерами проекта.

Король Акул – огромного роста гуманоид с головой акулы. Судя по всему, Ганну требуется озвучка Рукера, его специфический сиплый голос, безусловно, придаст определенного шарма этому вечно голодному герою. Король Акул начинал свою карьеру в комиксах как суперзлодей, но постепенно оказался на стороне относительного добра, загремев в Отряд самоубийц. В качестве плохого парня его можно было видеть в сериале «Флэш».

Напомним, что «Отряд» - специальная программа американского правительства, в которой принимают участие преступники-арестанты. Их отправляют на смертельно опасные миссии, вживив в шею специальную капсулу со взрывчаткой – она активируется при попытке сбежать.

Первый «Отряд самоубийц» снимал Дэвид Эйр. Задуманный как боевик в стиле 1970-х, после тест-просмотров фильм был перемонтирован и переделан. В него добавили ярких красок и изменили саундтрек на более прогрессивный. Несмотря на критику, «Отряд» заработал в мировом прокате 750 млн долларов, чем обеспечил себе продолжение.

Сиквел снимет Джеймс Ганн, который получил режиссёрское кресло после того, как студия Disney уволила его с третьей части «Стражей Галактики» из-за неуместных твитов. Однако недавно Ганна восстановили в этой должности, но сперва он займётся «Самоубийцами».

Для Ганна и Рукера «Отряд самоубийц 2» станет пятой совместной картиной. Актёр снялся в дебютном фильме режиссёра «Слизняк», затем принял участие в чёрной комедии «Супер», после чего сыграл синелицего пирата Йонду в дилогии «Стражи Галактики».

«Отряд самоубийц 2» выйдет в прокат 6 августа 2021 года. В фильме заняты: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Виола Дэвис, Дэвид Дастмалчян, Юэль Киннаман и Джай Кортни.

Джерело: Киноафиша