Принц Эндрю ради секса с моделью позволил ей посидеть на троне Елизаветы II



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Сын королевы Елизаветы был чрезвычайно увлечен американкой

После развода с Сарой Фергюсон в 1996 году личная жизнь принца Эндрю была тайной для всех СМИ. Однако на днях появилась информация о том, что в нулевых он пытался ухаживать за моделью Каприс Буре. Как утверждают журналисты издания Page Six, сын королевы Елизаветы был чрезвычайно увлечен американкой.

«Она не питала к нему тех же самых чувств, но ее развлекал тот факт, что Эндрю является членом королевской семьи», - рассказал инсайдер репортерам. По его словам, принц дважды приглашал модель в Букингемский дворец и даже позволил ей посидеть на троне Елизаветы II. Правда, узнала ли об этом сама королева, не уточняется.

Более того, по информации анонима, Каприс выпросила у Эндрю одну из ваз, стоявших во дворце, и тот с радостью исполнил ее просьбу. В итоге модель переслала предмет декора своей матери, которая была от него в полном восторге.

«В один момент Буре исчезла из жизни принца, поскольку он никогда не был подходящим для нее типом мужчины. По словам Каприс, Эндрю был слишком сухим. Потому-то она и перестала отвечать на его звонки», — признался источник из окружения модели.