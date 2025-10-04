На Одещині взяла шлюб незвична пара

Переселенці з Донеччини – 83-річний Олексій та 75-річна Лідія – вирішили одружитися

Переселенці з Донеччини – 83-річний Олексій та 75-річна Лідія вирішили одружитися на Одещині, де зараз проживають. Обидва втратили свої домівки через обстріли росіян. Як інформує «Главком», історію новоспеченого подружжя розповідає «Суспільне».

Пані Лідія із донькою евакуювалися на Дніпропетровщину. Їх до своєї оселі прийняв пан Олексій, який був удівцем та мешкав один. За деякий час він запропонував Лідії одружитися.

Подружжя поділилося – дуже тішаться, що зустрілися і можуть дбати один про одного фото: скріншот із відео

«Бабуся, ти одна, і я один. Давай, напевно, будем жить. Я тебе візьму за жінку, ти мене за чоловіка. Ти согласна? Кажу: «Ні, діду, я подумаю ще три дні», – пригадує освідчення пані Лідія.

У визначений термін жінка відповіла на пропозицію згодою. Та на пару чекало нове випробування. До їхньої оселі наближався фронт. Волонтери евакуювали Лідію та Олексія до Одеси. Тут вони і взяли шлюб. Подружжя поділилося – мають невеличку кімнатку, у якій створили собі затишок, та дуже тішаться, що зустрілися і можуть дбати один про одного.

