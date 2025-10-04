Головна Одеса Новини
На Одещині взяла шлюб незвична пара

Надія Карбунар
На Одещині взяла шлюб незвична пара
Лідія та Олексій втратили домівки, але знайшли одне одного
Переселенці з Донеччини – 83-річний Олексій та 75-річна Лідія – вирішили одружитися

Переселенці з Донеччини – 83-річний Олексій та 75-річна Лідія вирішили одружитися на Одещині, де зараз проживають. Обидва втратили свої домівки через обстріли росіян. Як інформує «Главком», історію новоспеченого подружжя розповідає «Суспільне».

Пані Лідія із донькою евакуювалися на Дніпропетровщину. Їх до своєї оселі прийняв пан Олексій, який був удівцем та мешкав один. За деякий час він запропонував Лідії одружитися.

Подружжя поділилося – дуже тішаться, що зустрілися і можуть дбати один про одного
Подружжя поділилося – дуже тішаться, що зустрілися і можуть дбати один про одного
«Бабуся, ти одна, і я один. Давай, напевно, будем жить. Я тебе візьму за жінку, ти мене за чоловіка. Ти согласна? Кажу: «Ні, діду, я подумаю ще три дні», – пригадує освідчення пані Лідія.

У визначений термін жінка відповіла на пропозицію згодою. Та на пару чекало нове випробування. До їхньої оселі наближався фронт. Волонтери евакуювали Лідію та Олексія до Одеси. Тут вони і взяли шлюб. Подружжя поділилося – мають невеличку кімнатку, у якій створили собі затишок, та дуже тішаться, що зустрілися і можуть дбати один про одного.

83-річний Олексій та 75-річна Лідія вирішили одружитися

Раніше подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу. Тетяна та Михайло Ханакові з міста Броди, що на Львівщині, відсвяткували Залізне весілля. Подружжя виховало двох дітей, має чотирьох онуків та двох правнуків. 

До слова, як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки.

Також, за останніми спостереженнями, все більше представників покоління Z обирають так звані «тихі стосунки» (quiet relationships), відмовляючись від публічності та демонстрування свого особистого життя в соціальних мережах. Молодь свідомо оберігає своє кохання від сторонніх очей, зберігаючи інтимні моменти для себе.

