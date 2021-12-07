MELOVIN признался, что хотел бы выступать в России

Артист говорит, что боится и за своих родителей

Артист говорит, что боится и за своих родителей

Артист считает, что тот факт, что украинским артистам нельзя ездить в Москву, позор

Украинский исполнитель MELOVIN признался, что хочет поехать с гастролями в Россию, но опасается реакции соотечественников. Об этом артист рассказал в интервью Украинской правде на YouTube, подчеркнув, что внутри него происходит борьба. Кроме того, украинец боится за своих родителей. Артист заявил, что ждет, когда закончится война, сообщает Обозреватель.

Константин утверждает, что ему кажется несправедливым тот факт, что российские гастролеры приезжают в Украину и дают здесь концерты, а украинцев за это желание травят.

«Расстраивает тот факт, что к нам ездить с концертами можно, а украинцам – нет. Позор. Хотя при этом они везут деньги сюда и начинают кормить команду, всех», – поделился певец.