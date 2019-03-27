Мэнди Мур получила звезду на Аллее славы



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Мэнди Мур

На мировой Аллее славы продолжают зажигаться новые звезды

Ряды признанных голливудских знаменитостей вчера пополнила актриса Мэнди Мур.

Мэнди Мур известна широкому зрителю по сериалу «Это мы», фильмам «Как стать принцессой», «Спеши любить» и «Темные отражения», и вчера она наконец была удостоена звезды на голливудской Аллее славы. На церемонию открытия актриса пригласила примерно такое же количество своих коллег и знакомых, какое было на ее свадьбе с музыкантом Тейлором Голдсмитом в прошлом году. В их числе были Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон, Джон Уэртас, Крисси Метц и Джастин Хартли.

Актриса не скрывала своей радости и благодарила всех присутствующих за поддержку в этот день.

«Я так рада быть со всеми вами сегодня. Это огромная честь присоединиться к числу талантливых людей, чьи звезды являются наследием Голливудского бульвара. Будучи маленькой девочкой из Орландо, штата Флорида, я не была уверена, что могу мечтать о нечто большем. Я никогда не могла представить, что что-то подобное когда-нибудь произойдет и все мы окажемся сегодня здесь».

Джерело: Hello!