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    Жизнь

    Тина Кунаки в бархатном платье показала фигуру после родов

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    Тина Кунаки в бархатном платье показала фигуру после родов

    22-летняя модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля

    В апреле Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями. Свои материнские заботы модель впервые решила отложить ради 72-го Каннского фестиваля. Звезда появилась на красной дорожке в беспроигрышном черном.

    Она надела пышное бархатное платье в пол с корсетом, подчеркивающим талию и пышный бюст, а также серебристые лодочки. Наряд Тина дополнила украшениями — она надела бриллиантовый браслет в форме змеи, кольцо и серьги-кольца.

    Бьюти-образ возлюбленная Венсана Касселя оставила натуральным. Она появилась на красной дорожки со своими фирменными кудрями и натуральным макияжем.

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    Тина Кунаки в бархатном платье показала фигуру после родов
    Тина Кунаки в бархатном платье показала фигуру после родов

    На премьере «Отверженных», которую посмотрела Тина, появилась также Эмбер Херд. Ранее в Каннах блистала Селена Гомес, которая поддержала картину Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don’t Die).

    Джерело: graziamagazine.ru

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