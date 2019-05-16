Тина Кунаки в бархатном платье показала фигуру после родов



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22-летняя модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля

В апреле Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями. Свои материнские заботы модель впервые решила отложить ради 72-го Каннского фестиваля. Звезда появилась на красной дорожке в беспроигрышном черном.

Она надела пышное бархатное платье в пол с корсетом, подчеркивающим талию и пышный бюст, а также серебристые лодочки. Наряд Тина дополнила украшениями — она надела бриллиантовый браслет в форме змеи, кольцо и серьги-кольца.

Бьюти-образ возлюбленная Венсана Касселя оставила натуральным. Она появилась на красной дорожки со своими фирменными кудрями и натуральным макияжем.

На премьере «Отверженных», которую посмотрела Тина, появилась также Эмбер Херд. Ранее в Каннах блистала Селена Гомес, которая поддержала картину Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don’t Die).

Джерело: graziamagazine.ru