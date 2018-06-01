Мэтт ЛеБлан больше не будет ведущим Top Gear

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Мэтт ЛеБлан

Автомобильное шоу Top Gear вновь лишилось ведущего

Мэтт ЛеБлан в официальном заявлении объявил, что после завершения съемок 26 сезона покинет шоу, проработав в качестве ведущего 4 сезона подряд. На этот раз – никаких скандалов: просто ЛеБлан хочет больше времени проводить с семьей и близкими, а не на съемочной площадке.

«Мой опыт на съемках Top Gear был исключительно позитивным. Я получил огромное удовольствие от работы со всей командой», говорится в официальном комментарии Мэтта. «Однако затраты времени и постоянные разъезды, которые требуются, чтобы представлять Top Gear, вынуждают меня проводить вдали от друзей и семьи больше времени, чем я хотел бы. Мне жаль, но именно по этим причинам я не буду больше сотрудничать с шоу. Я навсегда останусь фанатом Top Gear и желаю команде успехов. Спасибо за отличную поездку!»

Последний для Мэтта в качестве ведущего сезон Top Gear выйдет в эфир в 2019 году. Кто заменит звезду «Друзей» в качестве «лица» Top Gear, пока неизвестно.