Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием»
- Сьогодні, 16:25
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Съемки нового сезона и задумки режиссера оказались достаточно сложными для актерского состава
«Первое, что я подумала – это «Господи, и нам ведь теперь надо как-то это снять! Это невероятное испытание. Это будет очень-очень сложно».
«Сейчас я направляюсь на ночные съемки – это четвертая из двенадцати недель ночных съемок. Масштаб невероятный. Задача огромная. Но, если честно, лучшего способа попрощаться с сериалом просто нет», рассказала Уильямс, признавшись, что психологическое давление для всех участников съемочного процесса, от режиссеров до актеров, просто огромное. «Я сейчас, если честно, очень рада, что не имею отношения к сценарию», призналась Мэйси.
Последний, восьмой по счету сезон «Игры престолов» появится в эфире только в 2019 году – предположительно, в апреле.
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Джерело: popcornnews