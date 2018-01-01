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    Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием»

    Съемки нового сезона и задумки режиссера оказались достаточно сложными для актерского состава
    Финал «Игры престолов» должен оправдать ожидания поклонников – создатели сериала при финансовой поддержке HBO готовят нечто масштабное и эпичное, грандиознее чего зрители еще никогда не видели. Вот только на практике грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров.
    • Сьогодні, 16:25
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    Мэйси Уильямс
    Мэйси Уильямс

    Съемки нового сезона и задумки режиссера оказались достаточно сложными для актерского состава

    Финал «Игры престолов» должен оправдать ожидания поклонников – создатели сериала при финансовой поддержке HBO готовят нечто масштабное и эпичное, грандиознее чего зрители еще никогда не видели.
    Вот только на практике грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров. Мэйси Уильямс, например, призналась, что съемочный процесс 8 сезона был прямо-таки «невероятным испытанием».

    Съемки финальных эпизодов «Игры престолов» уже идут полным ходом, а Мэйси улучила момент, чтобы пообщаться с изданием Metro, и озвучила свою первую мысль после прочтения сценария:

    «Первое, что я подумала – это «Господи, и нам ведь теперь надо как-то это снять! Это невероятное испытание. Это будет очень-очень сложно».

    «Сейчас я направляюсь на ночные съемки – это четвертая из двенадцати недель ночных съемок. Масштаб невероятный. Задача огромная. Но, если честно, лучшего способа попрощаться с сериалом просто нет», рассказала Уильямс, признавшись, что психологическое давление для всех участников съемочного процесса, от режиссеров до актеров, просто огромное. «Я сейчас, если честно, очень рада, что не имею отношения к сценарию», призналась Мэйси.

    Последний, восьмой по счету сезон «Игры престолов» появится в эфире только в 2019 году – предположительно, в апреле.

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    Джерело: popcornnews

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