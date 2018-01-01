Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием»

Съемки нового сезона и задумки режиссера оказались достаточно сложными для актерского состава

Финал «Игры престолов» должен оправдать ожидания поклонников – создатели сериала при финансовой поддержке HBO готовят нечто масштабное и эпичное, грандиознее чего зрители еще никогда не видели. Вот только на практике грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров.



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Мэйси Уильямс

Съемки нового сезона и задумки режиссера оказались достаточно сложными для актерского состава

Финал «Игры престолов» должен оправдать ожидания поклонников – создатели сериала при финансовой поддержке HBO готовят нечто масштабное и эпичное, грандиознее чего зрители еще никогда не видели.

Вот только на практике грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров. Мэйси Уильямс, например, призналась, что съемочный процесс 8 сезона был прямо-таки «невероятным испытанием».





Съемки финальных эпизодов «Игры престолов» уже идут полным ходом, а Мэйси улучила момент, чтобы пообщаться с изданием Metro, и озвучила свою первую мысль после прочтения сценария:

«Первое, что я подумала – это «Господи, и нам ведь теперь надо как-то это снять! Это невероятное испытание. Это будет очень-очень сложно». «Сейчас я направляюсь на ночные съемки – это четвертая из двенадцати недель ночных съемок. Масштаб невероятный. Задача огромная. Но, если честно, лучшего способа попрощаться с сериалом просто нет», рассказала Уильямс, признавшись, что психологическое давление для всех участников съемочного процесса, от режиссеров до актеров, просто огромное. «Я сейчас, если честно, очень рада, что не имею отношения к сценарию», призналась Мэйси. Последний, восьмой по счету сезон «Игры престолов» появится в эфире только в 2019 году – предположительно, в апреле. Читайте также: Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»

Джерело: popcornnews