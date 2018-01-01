«Ох, уж эти перемены»: Каменских заинтриговала кольцом на пальце

Певица намекнула, что вскоре в ее жизни произойдут серьезные перемены

Популярная отечественная певица Настя Каменских заинтриговала поклонников очередным заявлением о переменах в жизни, показав фото с обручальным кольцом. Снимок с «красноречивым» украшением на безымянном пальце артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Главком». «Ох уж эти перемены...» -

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

Певица намекнула, что вскоре в ее жизни произойдут серьезные перемены

Популярная отечественная певица Настя Каменских заинтриговала поклонников очередным заявлением о переменах в жизни, показав фото с обручальным кольцом. Снимок с «красноречивым» украшением на безымянном пальце артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Главком».

«Ох уж эти перемены...» - интригующе подписала фото Настя, в связи с чем многие ее подписчики решили, что речь идет о замужестве.

На фотографии Каменских фанаты заметили, что на пальце у певицы сверкает кольцо, которое напоминает обручальное. Подписчики певицы принялись высказывать свои предположения по поводу семейного положения артистки.

В связи с этим многие предположили, что вскоре у артистки изменится семейный статус. «Ты жената?» - спросил в комментариях один из поклонников. «Колечко где надо!» - похвалил другой. «Что, Потап и Настя вернутся?» - предположил еще один из комментаторов.

Как сообщалось ранее, Насте уже давно приписывают роман с «коллегой по цеху» - продюсером и рэпером Алексеем Потапенко (Потап). В январе пара вместе отдыхала в Майами, откуда интриговала фанатов провокационными фото. Так, на одном из снимков на руке Насти сверкает то же кольцо, которое подписчики артистки приняли за обручальное. Фанаты даже предполагали, что Потап и Настя отправились в США, чтобы тайно пожениться.