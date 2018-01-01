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    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках

    Героиями комичных колажей стали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Владимир Гройсман и другие популярные плитики
    Широкую популярность в сети приобретает подборка комичных валентинок с портретами украинских политиков и остроумными романтическими подписями. Например, президент Петр Порошенко подписан словами «ты моя самая сладкая конфетка», что намекает на кондитерский бизнес, которым он занимался, пишет «Главком». Под портретом
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Валентинки от политиков
    Валентинки от политиков

    Героиями комичных колажей стали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Владимир Гройсман и другие популярные плитики

    Широкую популярность в сети приобретает подборка комичных валентинок с портретами украинских политиков и остроумными романтическими подписями. Например, президент Петр Порошенко подписан словами «ты моя самая сладкая конфетка», что намекает на кондитерский бизнес, которым он занимался, пишет «Главком».

    Под портретом премьер-министра Владимира Гройсмана написано «обещаю любить твою маму», в чем кроется намек на то, что квартира, в которой живет политик записана на его тещу. А Александр Онищенко сопровождается словами «Давай спрячемся от всего мира» - сам беглый олигарх уже несколько лет находится в розыске.

    Авторами этих коллажей выступили редакторы проекта «Схемы: коррупция в деталях».

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    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
    Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках

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