Украинских политиков высмеяли в остроумных валентинках
- Сьогодні, 11:21
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Героиями комичных колажей стали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Владимир Гройсман и другие популярные плитики
Широкую популярность в сети приобретает подборка комичных валентинок с портретами украинских политиков и остроумными романтическими подписями. Например, президент Петр Порошенко подписан словами «ты моя самая сладкая конфетка», что намекает на кондитерский бизнес, которым он занимался, пишет «Главком».
Под портретом премьер-министра Владимира Гройсмана написано «обещаю любить твою маму», в чем кроется намек на то, что квартира, в которой живет политик записана на его тещу. А Александр Онищенко сопровождается словами «Давай спрячемся от всего мира» - сам беглый олигарх уже несколько лет находится в розыске.
Авторами этих коллажей выступили редакторы проекта «Схемы: коррупция в деталях».