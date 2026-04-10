«Буде шок». Олена Тополя розкрила нові подробиці про людину, яка злила її приватні відео

Alyosha розповіла про схему шантажу, за якою з неї вимагали кошти

У шантажі та зливі інтимних відео співачки Олени Тополі, яка відома в українському шоубізнесі, як Alyosha, фігурує публічна людина. Про це та інші деталі розслідування у справі повідомила сама співачка в розмові з Катериною Осадчою, пише «Главком».

Олена Тополя пояснила, що поки триває слідство, вона не може розкривати імена людей, які брали участь у поширенні її приватних відео. Однак вона заявила, що людина, яка організувала всю схему шантажу є публічною людиною.

Зірка стверджує, що коли ім’я цієї людини стане відомим, це стане несподіванкою для багатьох. «Я знаю, хто це зробив. Це достатньо публічна людина. Як мінімум, першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різні були напрямки тих бажань, але в них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували», – висловилася виконавиця.

Alyosha зазначила, що її роман із хлопцем, який також фігурує в справі був спланований. До того ж у схемі була задіяна не одна людина. «Це все взагалі називається комбінація – він мав втертися в довіру, подарунки. Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там, на жаль, не один фігурант, тому що це все сплановано командою людей – я скажу про кожного», – пообіцяла співачка.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу.

Напередодні співачка Alyosha звернулася до користувачів соцмереж через те, що стала жертвою шахраїв. «Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати», – наголосила вона. Також Alyosha пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом.