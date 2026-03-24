MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн

Артистка назвала головні відмінності між ОАЕ та Україною

У лютому відбулося загострення ситуації на Близькому Сході. У той час в ОАЕ перебувала українська співачка MamaRika, яка стала свідком того, як іноземціі реагують на повітряні тривоги та загрози. Цим зірка поділилася в коментарі проєкту «Ранку у великому місті», пише «Главком».

За словами MamaRika, ставлення персоналу в готелі, де вона зупинилась, здивувало її. Співачка розповіла, що те, як влада та персонал реагує на загрозу відрізняється від того, що відбувається в Україні.

MamaRika розповіла про події в ОАЕ під час загострення ситуації на Близькому Сході фото: скриншот «Ранок у великому місті»

Артистка пояснила, що в ОАЕ намагаються зберегти спокій серед людей та дотримуватися інформаційної тиші. Виконавиця назвала це «інформаційною утопією».

«Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: усе добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія – вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так», – розповіла співачка.

Нагадаємо, MamaRika опинилась у Дубаї під час гучних вибухів. Артистка разом із сином вирушила в зимову відпустку. Сімейство вирішило насолодитися відпочинком у Дубаї, що в ОАЕ. Як говорить MamaRika, вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

Проте відпочинок співачки минає не так, як їй цього б хотілося. 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де й перебуває виконавиця, пролунали гучні вибухи. MamaRika говорить, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином усе гаразд.

Згодом MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну. MamaRika також поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.

До слова, співачка Світлана Лобода також опинилася у Дубаї під час загострення ситуації на Близькому Сході. Артситка показала в Instagram кадри з підземного паркінгу, в якому вона переховувалася разом з іншими людьми через обстріли міста. За словами артистки, вона не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони й припинення авіасполучення на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. Ееропорти Дубая тимчасово не приймали та не відправляли рейси з огляду на ситуацію з безпекою.

28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили масштабні операції «Епічна лють» і «Левовий рик» проти Ірану. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також Об’єднаних Арабських Еміратах, Катару, Бахрейну. Регіон, який довгі роки вважався «тихою гаванню» для українського бізнесу та еліти, опинився у зоні бойових дій. «Главком» розповідав, хто з відомих українців опинився в епіцентрі буремних подій.