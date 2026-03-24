MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
MamaRika опинилась у Дубаї під час загострення конфлікту на Близькому Сході
фото: скриншот «Ранок у великому місті»

Артистка назвала головні відмінності між ОАЕ та Україною

У лютому відбулося загострення ситуації на Близькому Сході. У той час в ОАЕ перебувала українська співачка MamaRika, яка стала свідком того, як іноземціі реагують на повітряні тривоги та загрози. Цим зірка поділилася в коментарі проєкту «Ранку у великому місті», пише «Главком».

За словами MamaRika, ставлення персоналу в готелі, де вона зупинилась, здивувало її. Співачка розповіла, що те, як влада та персонал реагує на загрозу відрізняється від того, що відбувається в Україні. 

MamaRika розповіла про події в ОАЕ під час загострення ситуації на Близькому Сході
MamaRika розповіла про події в ОАЕ під час загострення ситуації на Близькому Сході
фото: скриншот «Ранок у великому місті»

Артистка пояснила, що в ОАЕ намагаються зберегти спокій серед людей та дотримуватися інформаційної тиші.  Виконавиця назвала це «інформаційною утопією».

«Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: усе добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія – вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так», – розповіла співачка.

Нагадаємо, MamaRika опинилась у Дубаї під час гучних вибухів. Артистка разом із сином вирушила в зимову відпустку. Сімейство вирішило насолодитися відпочинком у Дубаї, що в ОАЕ. Як говорить MamaRika, вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

Проте відпочинок співачки минає не так, як їй цього б хотілося. 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де й перебуває виконавиця, пролунали гучні вибухи. MamaRika говорить, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином усе гаразд.

Згодом MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну. MamaRika також поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.

До слова, співачка Світлана Лобода також опинилася у Дубаї під час загострення ситуації на Близькому Сході. Артситка показала в Instagram кадри з підземного паркінгу, в якому вона переховувалася разом з іншими людьми через обстріли міста. За словами артистки, вона не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони й припинення авіасполучення на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. Ееропорти Дубая тимчасово не приймали та не відправляли рейси з огляду на ситуацію з безпекою.

28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили масштабні операції «Епічна лють» і «Левовий рик» проти Ірану. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також Об’єднаних Арабських Еміратах, Катару, Бахрейну. Регіон, який довгі роки вважався «тихою гаванню» для українського бізнесу та еліти, опинився у зоні бойових дій. «Главком» розповідав, хто з відомих українців опинився в епіцентрі буремних подій.

Читайте також

Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
1 березня, 17:47
Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети
Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров
27 лютого, 11:42
Захиснику України Андрію Кіцері назавжди 53
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
28 лютого, 09:00
У липні 2023 року приєднався до лав 3-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України
Поліг під час евакуації пораненого на Донеччині. Згадаймо Героя України Андрія Гуцала
27 лютого, 09:00
Ізраїльські військові стверджують, що системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням ракет
Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль – ЗМІ
28 лютого, 10:22
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58
Росія збирається збільшити кількість танкерів
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
13 березня, 13:12
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
16 березня, 07:24
Трамп готує розширення коаліції: Японію можуть долучити до війни
Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном
19 березня, 13:21

MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн
MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн
Софія Ротару привітала онука, який намагався нелегально виїхати з України (фото)
Софія Ротару привітала онука, який намагався нелегально виїхати з України (фото)
Помер 43-річний власник OnlyFans Леонід Радвінський: названо причину смерті
Помер 43-річний власник OnlyFans Леонід Радвінський: названо причину смерті
Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста
Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста
«Свята людина». Нардеп Кучеренко розповів про курйозну ситуацію із чоловіком Полякової
«Свята людина». Нардеп Кучеренко розповів про курйозну ситуацію із чоловіком Полякової
Чоловік Полякової розкритикував Єфросиніну та назвав її чоловіка «мажором». Співачка відреагувала
Чоловік Полякової розкритикував Єфросиніну та назвав її чоловіка «мажором». Співачка відреагувала

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
