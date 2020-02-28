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    Шоу-биз

    Миллу Йовович перепутали на фото с ее старшей дочерью

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    <p>44-летняя Милла Йовович &nbsp;показала трогательные снимки своих наследниц</p> <div></div> - Миллу Йовович перепутали на фото с ее старшей дочерью

    44-летняя Милла Йовович  показала трогательные снимки своих наследниц

    Актриса запечатлела новорожденную дочь Ошин в объятиях 12-летней сестры Эвы

    Звезда фильма «Пятый элемент» Милла Йовович  восхитилась тем, с каким воодушевлением ее старшая дочь отнеслась к очередному прибавлению в семействе. «Эва - лучшая сестра. Ничто не делает меня счастливее, чем ее любовь к малюткам. И крошке Ошин, и Дэшиел так повезло! Я буквально плачу, когда думаю о том, что она есть в нашей жизни», — написала Йовович. Милые кадры артистка назвала «эмоциональным утром».

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    Поклонники удивились тому, как Эва похожа на свою знаменитую маму. «Это твой клон! Я думала, что это ты лежишь с ребенком», «Согласна! Мне пришлось вглядеться дважды», «Не могу осознать то, что твоя дочь выглядит как твой двойник», «У Эвы твое личико», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    знаменитости актриса шоу-бизнес
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