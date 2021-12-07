Многодетной Седоковой придется содержать еще и безработного мужа

Сплетничают, что именно после свадьбы с Анной у баскетболиста начались проблемы

Муж экс-солистки группы «ВИАГра» Анны Седоковой в ближайшее время может попрощаться с баскетбольной карьерой. В последнее время Янису Тимме не везет – сначала со скандалом уволили из «Химок», потом не смог пробиться в лигу НБА, куда пробовался этим летом, а теперь от него отказался казанский УНИКС, пишет сайт «7 дней». Тимма провел в клубе всего три игры, но, видимо, так и не смог впечатлить руководство – на днях ему сообщили, что придется покинуть команду. Баскетболист возвращается к Седоковой в Москву и, чем будет заниматься дальше, не понятно.

Свадьба Яниса и Анны Фото: instagram.com/annasedokova

Янису всего 29 лет, он моложе Анны на десять лет. К слову, проблемы Тиммы начались именно после того, как он женился на экс-солистке группы «ВИАГра». После свадьбы он еще выступал в основном составе, но результативность снижалась от игры к игре.

Не исключено, что ближайшее время Янису придется стать нянем для детей жены Фото: instagram.com/janis.timma

Напомним, что Анна Седокова имеет троих детей от разных мужчин. Первым мужем певицы стал футболист Валентин Белькевич. В этих отношениях родилась старшая дочь певицы – Алина. Вторым избранником Анны стал бизнесмен Максим Чернявский. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в Америке, но этот союз, как и предыдущий, был недолгим. Дочка Моника после развода родителей живет с отцом. В начале апреля 2017 года певица стала мамой в третий раз, появился ее сын Гектор. Отец ребенка – бизнесмен Артем Комаров.