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    Многодетной Седоковой придется содержать еще и безработного мужа

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    Молодой муж Седоковой опять остался без работы - Многодетной Седоковой придется содержать еще и безработного мужа
    Молодой муж Седоковой опять остался без работы
    Фото instagram.com/janis.timma/

    Сплетничают, что именно после свадьбы с Анной у баскетболиста начались проблемы

    Муж экс-солистки группы «ВИАГра» Анны Седоковой в ближайшее время может попрощаться с баскетбольной карьерой. В последнее время Янису Тимме не везет – сначала со скандалом уволили из «Химок», потом не смог пробиться в лигу НБА, куда пробовался этим летом, а теперь от него отказался казанский УНИКС, пишет сайт «7 дней». Тимма провел в клубе всего три игры, но, видимо, так и не смог впечатлить руководство – на днях ему сообщили, что придется покинуть команду. Баскетболист возвращается к Седоковой в Москву и, чем будет заниматься дальше, не понятно.

    Свадьба Яниса и Анны Фото: instagram.com/annasedokova
    Свадьба Яниса и Анны Фото: instagram.com/annasedokova

    Янису всего 29 лет, он моложе Анны на десять лет. К слову, проблемы Тиммы начались именно после того, как он женился на экс-солистке группы «ВИАГра». После свадьбы он еще выступал в основном составе, но результативность снижалась от игры к игре.

    Не исключено, что ближайшее время Янису придется стать нянем для детей жены Фото: instagram.com/janis.timma
    Не исключено, что ближайшее время Янису придется стать нянем для детей жены Фото: instagram.com/janis.timma

    Напомним, что Анна Седокова имеет троих детей от разных мужчин. Первым мужем певицы стал футболист Валентин Белькевич. В этих отношениях родилась старшая дочь певицы – Алина. Вторым избранником Анны стал бизнесмен Максим Чернявский. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в Америке, но этот союз, как и предыдущий, был недолгим. Дочка Моника после развода родителей живет с отцом. В начале апреля 2017 года певица стала мамой в третий раз, появился ее сын Гектор. Отец ребенка – бизнесмен Артем Комаров.

    Теги: певица шоу-бизнес Валентин Белькевич
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    Многодетной Седоковой придется содержать еще и безработного мужа