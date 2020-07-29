  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения

    • Розсилка
    Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу - Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу
    instagram.com/winnieharlow/

    Поклонники восхитились внешним модели в комментариях под опубликованной серией снимков

    Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу поделилась с подписчиками фотографиями с празднования своего 26-ого дня рождения. Снимки появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах знаменитость позирует в бассейне на надувном матрасе. Она надела желто-зеленый раздельный купальник с принтом в стиле тай-дай. Из аксессуаров на ней — крупные серьги и массивный браслет, а волосы Харлоу заплетены в африканские косы.

    Популярная модель отпраздновала свой день рождения вместе с друзьями в Мексике в отеле Nobu Los Cabos.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    Модель с витилиго в бикини показала роскошное тело в честь дня рождения
    instagram.com/winnieharlow/

    Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованной серией снимков. «С днем рождения! Обожаю тебя», «Поздравляю, ты очень красивая», «Великолепная девушка», «Посмотрите на это сексуальное тело», «Горяча», — похвалили фанаты.

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

     Читайте также: Ляшко похвастался супердорогой коляской для двухмесячного сына
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ