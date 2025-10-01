Іноземці масово відмовляються від Netflix: що стало причиною
Ілон Маск публічно заявив, що припиняє свою підписку на Netflix
Мільярдер Ілон Маск оголосив про скасування своєї підписки на Netflix після того, як звернув увагу на анімаційний серіал «Dead End: Paranormal Park», який, на його думку, пропагує трансгендерну ідеологію серед неповнолітніх. Він опублікував відповідний допис у соцмережі, після чого користувачі активно підхопили тренд та почали скасовувати свої підписки, передає «Главком».
У серіалі «Dead End: Paranormal Park», що транслюється на Netflix, містяться сцени, де персонаж Барні, трансгендерний підліток, відкрито заявляє про свою гендерну ідентичність, що викликало хвилю суперечок у мережі. Особливу увагу користувачі звертають на те, що цей серіал найбільш популярний серед дітей.
Одним із найбільш обговорюваних епізодів став момент з дев'ятого епізоду другого сезону, в якому Барні виголошує монолог про свою трансгендерну ідентичність: «Це я. Я трансгендер».
OMG. Dead End Paranormal Park, a show on Netflix, is pushing pro-transgender on CHILDREN.
This show is advertised for 7-YEAR-OLDS
It’s being promoted on @netflix kids now.
Parents- BEWARE pic.twitter.com/gh5UZftKns
Популярний акаунт Libs of TikTok звернув увагу на цей момент, що стало каталізатором для нових суперечок в соціальних мережах. Це спричинило хвилю бойкотів, де Ілон Маск публічно заявив, що припиняє свою підписку на Netflix через цю ситуацію, підкреслюючи своє невдоволення контентом.
Відреагувавши на ці події, Маск і його прихильники стверджують, що платформи, які пропагують подібні ідеї через дитячий контент, повинні бути більш обережними у виборі тем. Водночас прихильники серіалу наголошують на важливості інклюзивності і праві дітей на розуміння різноманітних гендерних ідентичностей.
У соціальній мережі користувачі активно додають під дописами скріншоти, у яких розміщено сповіщення від Netflix про скасування підписки. Компанія наразі не коментувала подію.
Раніше повідомлялось, що Netflix підвищить ціни в деяких країнах. Причиною цьому стали майже 19 млн користувачів, які приєдналися до стримінгової платформи наприкінці 2024 року.
