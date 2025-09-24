Головна Київ Новини
На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу

На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу
Собака на момент огляду поліцейськими місця події вже був мертвий
фото: поліція Київської області/Facebook

Правоохоронці отримали виклик про жорстоке поводження із собакою у селі Пилипча

У селі Пилипча, що на Білоцерківщині, поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною. Місцевий житель повісив власного собаку, про що правоохоронцям повідомив свідок, інформує «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

«22 вересня о 21:24 правоохоронці отримали виклик про жорстоке поводження із собакою у селі Пилипча. Заявник додав, що на огорожі приватного домоволодіння власник повісив свого пса», – повідомили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що господарем території являється 59-річний чоловік, якого також опитано на місці події. Собака на момент огляду поліцейськими вже був мертвий.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди злочину на місці події. Поліцейські призначили експертизу та з’ясовують обставини та причини загибелі тварини.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Ірпені Київської області розгорівся скандал, пов’язаний із жорстоким поводженням із твариною. За інформацією громадської організації «Центр захисту тварин», працівники супермаркету «Фора» на вулиці Центральній, 29, задушили безпритульного кота, який гуляв біля рампи магазину. Реакція мережі магазинів на цей інцидент послідувала лише після того, як справу взяла під контроль Бучанська окружна прокуратура.

До слова, Вінницький міський суд засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
