Новий скандал у католицькому університеті: на цей раз через лавку в кольорах ЛГБТ

Новий скандал розгорівся навколо Українського католицького університету (УКУ). Цього разу центром конфлікту став допис доктора філософії та керівника програми «Етика-політика-економіка» Юрія Підлісного, який у соцмережі написав про «смерть священника» Назарія Заторського. Про це повідомляє «Главком».

«Після тривалої недуги помер священник Назарій Заторський. Ні, ні. Назарій Заторський живий, але священник в ньому помер. Після тривалої світоглядної недуги. Помолімося за його навернення», – написав у соцмережі Підлісний, опублікувавши фото Заторського, який сидить на лавці, розфарбованій у кольорах прапора ЛГБТ.

Зауважимо, Назарій Заторський – священник Української греко-католицької церкви, член Пресвітерської ради та Колегії єпархіяльних радників Паризької єпархії УГКЦ, член Комісії у справах мігрантів Конференції католицьких єпископів Швейцарії

Ця публікація Підлісного стала відповіддю на коментарі Назарія Заторського щодо нещодавнього скандалу з відмовою в поселенні студентці УКУ. Раніше українська режисерка Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці Парасці відмовили у проживанні в колегіумі через прапорець ЛГБТ в її соцмережах. Після розголосу студентка розірвала контракт з УКУ та вступила до іншого вишу. Після скандалу в університету повідомили, що загалом у поселенні відмовили понад 15 учасникам, втім точної причини не назвали.

Заторський, коментуючи ситуацію, зазначив, що цей інцидент відкрив інший бік УКУ та УГКЦ – консервативний, що відштовхує багатьох християн-інтелектуалів. Він стверджує, що для багатьох українських християн-інтелектуалів, немає зараз Церкви, в якій вони б відчували себе прийнятими, що призводить до їхнього відходу від Церкви або до «внутрішньої еміграції».

«Для багатьох християн України, і то переважно християн-інтелектуалів, немає наразі Церкви, в якій вони б відчували себе прийнятими, з якою були би суголосними. Тому багато з них просто відходять або повністю, або у внутрішню еміграцію. І скандал довкола УКУ лише виявив і посилив цей процес», – написав Заторський.

Допис Підлісного викликав бурхливу реакцію в мережі. Частина коментаторів висловлює обурення такою заявою, вважаючи її неприпустимою, тоді як інші підтримують позицію доктора філософії.

Відреагував на скандальний допис доктора філософії та викладача УКУ і сам Заторський. Він звернувся до навчального закладу, висловивши здивування, що скандал із Параскою виник тільки зараз..

«Український католицький університет, Вам нормальні такі приколи вашого викладача? Це таку християнську любов і мораль у вас там проповідує пан Юрій Підлісний? З такими викладачами не дивно, що трапився скандал з Параскою Курочкіною. Дуже дивно, що подібний скандал не вибухнув раніше», – написав священник.

Допис Назарія Заторського скриншот

Нагадаємо, відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії. Український католицький університет відреагував на допис лавреатки Шевченківського премії, драматургині, режисерки Наталки Ворожбит. За словами ректора університету Тараса Добка, цьогоріч УКУ отримав значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в освітньо-формаційній програмі «Християнська духовність у постмодерній добі». Через високу конкуренцію довелося відмовити понад 15 заявникам.