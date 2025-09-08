Головна Країна Суспільство
Новий скандал у католицькому університеті: на цей раз через лавку в кольорах ЛГБТ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Новий скандал у католицькому університеті: на цей раз через лавку в кольорах ЛГБТ
Отець Назар Заторський на лавці в кольорах ЛГБТ в католицькій церкві Peterskapelle в Люцерні, яку поставили з нагоди тижня прайду
Заторський, коментуючи ситуацію, зазначив, що інцидент із донькою Наталки Ворожбит відкрив інший бік УКУ та УГКЦ

Новий скандал розгорівся навколо Українського католицького університету (УКУ). Цього разу центром конфлікту став допис доктора філософії та керівника програми «Етика-політика-економіка» Юрія Підлісного, який у соцмережі написав про «смерть священника» Назарія Заторського. Про це повідомляє «Главком».

«Після тривалої недуги помер священник Назарій Заторський. Ні, ні. Назарій Заторський живий, але священник в ньому помер. Після тривалої світоглядної недуги. Помолімося за його навернення», – написав у соцмережі Підлісний, опублікувавши фото Заторського, який сидить на лавці, розфарбованій у кольорах прапора ЛГБТ. 

Зауважимо, Назарій Заторський – священник Української греко-католицької церкви, член Пресвітерської ради та Колегії єпархіяльних радників Паризької єпархії УГКЦ, член Комісії у справах мігрантів Конференції католицьких єпископів Швейцарії

Ця публікація Підлісного стала відповіддю на коментарі Назарія Заторського щодо нещодавнього скандалу з відмовою в поселенні студентці УКУ. Раніше українська режисерка Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці Парасці відмовили у проживанні в колегіумі через прапорець ЛГБТ в її соцмережах. Після розголосу студентка розірвала контракт з УКУ та вступила до іншого вишу. Після скандалу в університету повідомили, що загалом у поселенні відмовили понад 15 учасникам, втім точної причини не назвали.

Заторський, коментуючи ситуацію, зазначив, що цей інцидент відкрив інший бік УКУ та УГКЦ – консервативний, що відштовхує багатьох християн-інтелектуалів. Він стверджує, що для багатьох українських християн-інтелектуалів, немає зараз Церкви, в якій вони б відчували себе прийнятими, що призводить до їхнього відходу від Церкви або до «внутрішньої еміграції».

«Для багатьох християн України, і то переважно християн-інтелектуалів, немає наразі Церкви, в якій вони б відчували себе прийнятими, з якою були би суголосними. Тому багато з них просто відходять або повністю, або у внутрішню еміграцію. І скандал довкола УКУ лише виявив і посилив цей процес», – написав Заторський. 

Допис Підлісного викликав бурхливу реакцію в мережі. Частина коментаторів висловлює обурення такою заявою, вважаючи її неприпустимою, тоді як інші підтримують позицію доктора філософії.

Допис доктора філософії Юрія Підлісного, який викликав скандал
Відреагував на скандальний допис доктора філософії та викладача УКУ і сам Заторський. Він звернувся до навчального закладу, висловивши здивування, що скандал із Параскою виник тільки зараз..

«Український католицький університет, Вам нормальні такі приколи вашого викладача? Це таку християнську любов і мораль у вас там проповідує пан Юрій Підлісний? З такими викладачами не дивно, що трапився скандал з Параскою Курочкіною. Дуже дивно, що подібний скандал не вибухнув раніше», – написав священник.

Нагадаємо, відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії. Український католицький університет відреагував на допис лавреатки Шевченківського премії, драматургині, режисерки Наталки Ворожбит. За словами ректора університету Тараса Добка, цьогоріч УКУ отримав значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в освітньо-формаційній програмі «Християнська духовність у постмодерній добі». Через високу конкуренцію довелося відмовити понад 15 заявникам.

Теги: університет священник Наталка Ворожбит соцмережі

