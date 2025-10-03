Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України

Співачка Jerry Heil подякувала Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України та деяким організаціям

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) Jerry Heil стала амбасадоркою гуманітарного розмінування України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

Яна Шемаєва (справжнє ім'я артистки) наголосила, що музика здатна об’єднувати людей по всьому світу. Для неї, як представниці української музики, надважливо, щоб те, що вона любить найбільше, приносило користь тим, кого вона любить найбільше. Йдеться про музику та українців.

«Сьогодні я хочу використати силу своєї музики, щоб говорити про тих, хто щодня, ризикуючи життям, робить українську землю безпечною – заради нашої свободи й майбутнього з такими ж теплими спогадами. Дякую Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України, JICA та Demine Ukraine (національна платформа для прискорення розмінування в Україні. – «Главком») за довіру й підтримку! Спільно ми готуємо дещо, що, вірю, проросте у безпечне й вільне завтра для кожного з нас», – наголосила Jerry Heil.

Співачка додала до публікації світлини з тематичної фотосесії. На них Яна Шемаєва позує в білій сукні та чорних ботфортах. На одязі артистки – зелена рослина, яка контрастує з пустим полем.

«Українська земля – це наша душа. Досі один із найтепліших спогадів мого дитинства – як дідусь із бабусею притримують мене маленьку, щоб показати з-за паркану: десь там, далеко-далеко, – і Васильків, і Черкаси», – поділилась спогадами зірка Євробачення».

