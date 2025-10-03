Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Артистка доєдналась до важливої ініціативи
фото: Instagram/thejerryheil

Співачка Jerry Heil подякувала Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України та деяким організаціям

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) Jerry Heil стала амбасадоркою гуманітарного розмінування України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

Яна Шемаєва (справжнє ім'я артистки) наголосила, що музика здатна об’єднувати людей по всьому світу. Для неї, як представниці української музики, надважливо, щоб те, що вона любить найбільше, приносило користь тим, кого вона любить найбільше. Йдеться про музику та українців.

«Сьогодні я хочу використати силу своєї музики, щоб говорити про тих, хто щодня, ризикуючи життям, робить українську землю безпечною – заради нашої свободи й майбутнього з такими ж теплими спогадами. Дякую Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України, JICA та Demine Ukraine (національна платформа для прискорення розмінування в Україні. – «Главком») за довіру й підтримку! Спільно ми готуємо дещо, що, вірю, проросте у безпечне й вільне завтра для кожного з нас», – наголосила Jerry Heil.

Співачка додала до публікації світлини з тематичної фотосесії. На них Яна Шемаєва позує в білій сукні та чорних ботфортах. На одязі артистки – зелена рослина, яка контрастує з пустим полем.

«Українська земля – це наша душа. Досі один із найтепліших спогадів мого дитинства – як дідусь із бабусею притримують мене маленьку, щоб показати з-за паркану: десь там, далеко-далеко, – і Васильків, і Черкаси», – поділилась спогадами зірка Євробачення».

Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України фото 1
фото: Instagram/thejerryheil

Раніше «Главком» писав, що робопес допоміг шукати елементи касетних боєприпасів після обстрілу Київщини.

Читайте також:

Теги: розмінування співачка Jerry Heil

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артистка виконавиця була на зв'язку з іншими родичами під час вибухів
Атака росіян на Львів. Співачка Наталка Карпа показала, як ночувала з родиною в укритті
10 вересня, 12:53
Бельгійський принц Лоран визнав, що у нього є ще один син
Бельгійський принц визнав позашлюбного сина від ведучої еротичної телепрограми
12 вересня, 14:46
Артистка звернулась до художниці на багатомільйонну аудиторію
Алла Пугачова попросила пробачення у дружини Джохара Дудаєва
12 вересня, 14:41
Музичних виконавиць багато років плутають не тільки слухачі, але й деякі праціники культурної сфери
Бужинська запропонувала Бучинській завершити скандальний період і заспівати дуетом
18 вересня, 12:40
Музична виконавиця пригадала події 14-річної давнини
«Була трохи закохана у Кличка». Цибульська розповіла про почуття до брата мера Києва
18 вересня, 13:42
Оперна співачка неодноразово публічно критикувала російську владу
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
30 вересня, 20:14
Ірландія відправила Україні пакет допомоги для ЗСУ, зокрема автомобілі та роботи для розмінування
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
19 вересня, 09:03
Особливий концерт артистка анонсувала ще навесні
«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
22 вересня, 11:21
Ані співачка, ані політик не підтверджують спорідненість
Невістка Бойка винайняла Палац спорту для супершоу: які артисти погодилися виступити
1 жовтня, 10:25

Шоу-біз

На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua