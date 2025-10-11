Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Продюсер та артистка співпрацювали 10 років, але контракту між ними не було
фото: колаж Главком

Артистка готується до релізу мініальбому

Співачка Міла Нітіч розповіла про одну з останніх зустрічей з продюсером Володимиром Бебешком. Вони припинили співпрацю у 2019 році. Про це артистка ексклюзивно розповіла «Главкому» в великому інтерв'ю.

За словами Міли, в її кар'єрі був момент, коли вона хотіла піти зі сцени. Тоді вона почула важливі слова від на той час свого продюсера Володимира Бебешка, які добре пам'ятає й зараз.

«Був один єдиний момент, коли мені здавалось, що я зламалась і я хотіла все покинути. Я ніколи не забуду, це була передостання наша зустріч перед тим, як ми розійшлися. І він мені сказав одну тільки фразу: «Не смій думати, що твоє місце не на сцені. Якщо ти покинеш сцену і перестанеш співати – тебе просто покарають. Бо тобі твій талант даний для того, щоб ти його дарувала людям. Він тобі не належить»», – розповіла Міла Нітіч.

Напередодні артистка провела ребрендинг музичного проєкту Mila Nitich. На нещодавньому концерті Міли Нітіч в Києві вона вперше виконала україномовну версію свого хіта «Каюсь». На відміну від Віталія Козловського, який мав суперечки зі своїм експродюсером Ігорем Кондратюк щодо репертуару, спірних моментів з Бебешком в Міли не має.

«Насправді історія цієї пісні непроста. Права до 2014 року були надані в користування Володимиру Бебешку. Але як виявилось нещодавно, коли я почала узгоджувати це питання з авторами, строк дії договору закінчився у 2014-му, і продовжений не був. Тому права повернулися до авторів. І ми з авторами це питання вирішували на пряму. І хоч не без перешкод, але автори передали мені виключне право на використання цієї пісні. За що я дуже вдячна Сергію Попику і Сашку Невже. Вони класні люди і неймовірні автори, які написали шедевр», – розповіла «Главкому» Міла Нітіч.

Бебешко став продюсером Міли Нітіч після її участі у телепроєкті «Шанс» у 2008 році. Під його керівництвом Бебешка артистка випустила низку пісень, що принесли їй популярність, зокрема, «Цвіте терен», «Доля». У 2009-му Міла Нітіч представляла нашу країну на міжнародному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля» в латвійській Юрмалі. Українка отримала спеціальну відзнаку від російської співачки Алли Пугачової та $50 тис. Цей момент став знаковим у її кар’єрі та відкрив шлях до великої сцени.

Раніше «Главком» писав, що співак Макс Барських потішив шанувальників релізом нового альбому.

Читайте також:

Теги: пісня музика співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Івановська підкреслила важливість моральної відповідальності артистів перед своєю аудиторією
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс
16 вересня, 11:42
Катерина Бужинська на сцені з 1990-х
«Прийшов лист від посла». Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила Наталія Бучинська
18 вересня, 10:26
Для музичних виконавиць це перша спільна співпраця
Наталія Могилевська показалась в обіймах відомої співачки (відео)
18 вересня, 11:27
Представниця від Саудівської Аравії, співачка Зейна Імад
Організатори прокремлівського аналога Євробачення підставили Саудівську Аравію та США
21 вересня, 12:04
Особливий концерт артистка анонсувала ще навесні
«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
22 вересня, 11:21
Христину Соловій надихає творчість Ірини Білик, особливо альбом «ОМА»
Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією
26 вересня, 13:22
Зірка Євробачення-2013 час від часу відповідає хейтерам
Чому бездітна? Злата Огнєвіч відповіла хейтерам
29 вересня, 15:06
Артистка наважилась на експерименти зі стилем
«Це останній мій виклик». Анастасія Приходько приголомшила фанів зовнішніми змінами
29 вересня, 17:11
На питання, що допомагало триматися і пережити усі тортури російських катів, Владислав з усмішкою відповідає - музика
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
5 жовтня, 17:13

Шоу-біз

Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua