Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання

Продюсер та артистка співпрацювали 10 років, але контракту між ними не було

Артистка готується до релізу мініальбому

Співачка Міла Нітіч розповіла про одну з останніх зустрічей з продюсером Володимиром Бебешком. Вони припинили співпрацю у 2019 році. Про це артистка ексклюзивно розповіла «Главкому» в великому інтерв'ю.

За словами Міли, в її кар'єрі був момент, коли вона хотіла піти зі сцени. Тоді вона почула важливі слова від на той час свого продюсера Володимира Бебешка, які добре пам'ятає й зараз.

«Був один єдиний момент, коли мені здавалось, що я зламалась і я хотіла все покинути. Я ніколи не забуду, це була передостання наша зустріч перед тим, як ми розійшлися. І він мені сказав одну тільки фразу: «Не смій думати, що твоє місце не на сцені. Якщо ти покинеш сцену і перестанеш співати – тебе просто покарають. Бо тобі твій талант даний для того, щоб ти його дарувала людям. Він тобі не належить»», – розповіла Міла Нітіч.

Напередодні артистка провела ребрендинг музичного проєкту Mila Nitich. На нещодавньому концерті Міли Нітіч в Києві вона вперше виконала україномовну версію свого хіта «Каюсь». На відміну від Віталія Козловського, який мав суперечки зі своїм експродюсером Ігорем Кондратюк щодо репертуару, спірних моментів з Бебешком в Міли не має.

«Насправді історія цієї пісні непроста. Права до 2014 року були надані в користування Володимиру Бебешку. Але як виявилось нещодавно, коли я почала узгоджувати це питання з авторами, строк дії договору закінчився у 2014-му, і продовжений не був. Тому права повернулися до авторів. І ми з авторами це питання вирішували на пряму. І хоч не без перешкод, але автори передали мені виключне право на використання цієї пісні. За що я дуже вдячна Сергію Попику і Сашку Невже. Вони класні люди і неймовірні автори, які написали шедевр», – розповіла «Главкому» Міла Нітіч.

🎤Напередодні співачка Міла Нітіч відіграла перший сольний концерт після ребрендингу свого проєкту Mila Nitich. В одному з павільйонів Національного комплексу «Експоцентр України» у столиці Нітіч зібрала понад 200 гостей. Перед ними артистка вперше виконала україномовну версію… pic.twitter.com/7HMOLMNiKJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2025

Бебешко став продюсером Міли Нітіч після її участі у телепроєкті «Шанс» у 2008 році. Під його керівництвом Бебешка артистка випустила низку пісень, що принесли їй популярність, зокрема, «Цвіте терен», «Доля». У 2009-му Міла Нітіч представляла нашу країну на міжнародному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля» в латвійській Юрмалі. Українка отримала спеціальну відзнаку від російської співачки Алли Пугачової та $50 тис. Цей момент став знаковим у її кар’єрі та відкрив шлях до великої сцени.

Раніше «Главком» писав, що співак Макс Барських потішив шанувальників релізом нового альбому.