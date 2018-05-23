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    Монатик признался, что с детства обожает футбол

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    Монатик - Монатик признался, что с детства обожает футбол
    Монатик

    За кулисами праздничного шоу «Ліга зірок» Монатик рассказал о своих детских улечениях

    Кто бы мог подумать, что украинский артист Монатик в детстве увлекался футболом и стоял на воротах.

    «Чтобы вы понимали, в детстве я всегда стоял на воротах – ну как-то не забивалось у меня, – смеясь, признался Монатик на съемках шоу «Ліга зірок». 

    Также артист признался, что он дружит с некоторыми украинскими футболистами и частенько смотрит футбол, особенно какие-то серьезные игры.

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    Монатик признался, что с детства обожает футбол
    Монатик признался, что с детства обожает футбол
    Монатик признался, что с детства обожает футбол

    По словам артиста, ему нравятся Английская Премьер-Лига и Испанская Ла-Лига, но больше всего он поддерживает главную футбольную команду Украины.

    «Когда играет сборная Украины – для нас это всегда праздник. Обязательно болеем, смотрим и поддерживаем всей семьей», – отметил Монатик.

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