Монатик признался, что с детства обожает футбол

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Монатик

За кулисами праздничного шоу «Ліга зірок» Монатик рассказал о своих детских улечениях

Кто бы мог подумать, что украинский артист Монатик в детстве увлекался футболом и стоял на воротах.

«Чтобы вы понимали, в детстве я всегда стоял на воротах – ну как-то не забивалось у меня, – смеясь, признался Монатик на съемках шоу «Ліга зірок».

Также артист признался, что он дружит с некоторыми украинскими футболистами и частенько смотрит футбол, особенно какие-то серьезные игры.

По словам артиста, ему нравятся Английская Премьер-Лига и Испанская Ла-Лига, но больше всего он поддерживает главную футбольную команду Украины.

«Когда играет сборная Украины – для нас это всегда праздник. Обязательно болеем, смотрим и поддерживаем всей семьей», – отметил Монатик.