Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / monicabellucciofficiel

Актриса выбрала слишком смелый фасон

54-летняя актриса Моника Беллуччи, несмотря на зрелый возраст, продолжает оставаться одной из самых востребованных и привлекательных актрис нашего времени. Недавно 54-летняя кинозвезда в очередной раз намеревалась блистать и ловить восхищенные взгляды на светском рауте, однако ее подвел выбор наряда.

Для званого ужина французского издания Madame Figaro в Париже кинодива выбрала шелковое леопардовое платье в пол с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Комплект актриса дополнила черными лодочками и темным клатчем. Неожиданный порыв ветра внес свою лепту и открыл зрителям и другие подробности ее образа.

От сильного дуновения полы платья распахнулись и стало видно, что Моника выбрала под наряд тонкие чулки. Актриса смутилась, но быстро оправилась.

Стоит напомнить, что начала встречаться с мужчиной значительно младше себя. С некоторых пор Беллуччи стали замечать в сопровождении 36-летнего французского бойфренда Николаса Лефевра. Новый избранник актрисы — художник и галерист. С кинодивой он познакомился в минувшем году на отдыхе в Ницце.



