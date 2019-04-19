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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья

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    instagram / monicabellucciofficiel - Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    instagram / monicabellucciofficiel

    Актриса выбрала слишком смелый фасон

    54-летняя актриса Моника Беллуччи, несмотря на зрелый возраст, продолжает оставаться одной из самых востребованных и привлекательных актрис нашего времени. Недавно 54-летняя кинозвезда в очередной раз намеревалась блистать и ловить восхищенные взгляды на светском рауте, однако ее подвел выбор наряда.

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    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    Моника Беллуччи прилюдно оконфузилась из-за выбора платья
    instagram / monicabellucciofficiel

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    Для званого ужина французского издания Madame Figaro в Париже кинодива выбрала шелковое леопардовое платье в пол с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Комплект актриса дополнила черными лодочками и темным клатчем. Неожиданный порыв ветра внес свою лепту и открыл зрителям и другие подробности ее образа.

    От сильного дуновения полы платья распахнулись и стало видно, что Моника выбрала под наряд тонкие чулки. Актриса смутилась, но быстро оправилась.

    Стоит напомнить, что начала встречаться с мужчиной значительно младше себя. С некоторых пор Беллуччи стали замечать в сопровождении 36-летнего французского бойфренда Николаса Лефевра. Новый избранник актрисы — художник и галерист. С кинодивой он познакомился в минувшем году на отдыхе в Ницце.

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