«Мстители: Война бесконечности» станут рекордно длинным фильмом Marvel

В сети появился предварительный хронометраж фильма «Мстители: Война бесконечности»/

По предварительным данным, фильм будет длиться 2,5 часа. Информацией поделилось издание Comic Book со ссылкой на компанию SM Cinema. Если хронометраж картины подтвердится, то она станет самым длинным фильмом Marvel из существующих. Ранее первую строчку занимал «Первый мститель: Противостояние», длившийся 147 минут (2 часа 27



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появился предварительный хронометраж фильма «Мстители: Война бесконечности»/

По предварительным данным, фильм будет длиться 2,5 часа. Информацией поделилось издание Comic Book со ссылкой на компанию SM Cinema.

Если хронометраж картины подтвердится, то она станет самым длинным фильмом Marvel из существующих. Ранее первую строчку занимал «Первый мститель: Противостояние», длившийся 147 минут (2 часа 27 минут). Такая продолжительность фильма совсем не удивляет, ведь его создателям пришлось уместить огромное количество супергероев в одной ленте, при этом рассказав мощную и эпическую историю.





Напомним, что в съемках приняли участие все основные актеры «Мстителей» и «Стражей Галактики», и число звезд в одном кадре, вероятно, будет зашкаливать. Как говорят продюсеры «Войны бесконечности», этот фильм станет завершающим для многих персонажей вселенной Marvel и откроет двери для новых героев и историй.