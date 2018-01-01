Вышел трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс»

Главная героиня на этот раз предстает настолько же жестокой, как и в первом сезоне

В сети появился трейлер второго сезона знамениого сериала «Джессика Джонс». Он посвящен героине комиксов Marvel, которая обладает недюжинной силой, пишет «Главком». По сюжету, трагические события обрывают короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс. После этого девушка пытается восстановить свою личную жизнь и начать

ГЛАВКОМ



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Сериал «Джессика Джонс»

Главная героиня на этот раз предстает настолько же жестокой, как и в первом сезоне

В сети появился трейлер второго сезона знамениого сериала «Джессика Джонс». Он посвящен героине комиксов Marvel, которая обладает недюжинной силой, пишет «Главком».

По сюжету, трагические события обрывают короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс. После этого девушка пытается восстановить свою личную жизнь и начать карьеру частного детектива. Но все меняется, когда в жизнь бывшей героини врывается мужчина из её прошлого, способный контролировать разум людей.

Главную роль в картине исполняет Кристен Риттер. Первый сезон был выпущен в 2015 году через потоковый видеосервис Netflix. Все 13 серий были выпущены мгновенно, в отличие от традиционного сериального формата. Такая практика «просмотра всех серий залпом» имела успех и для других проектов этой компании («Очень странные дела», «Карточный домик»).

Шоураннер сериала — Мелисса Розенберг. Ранее Розенберг заявляла, что второй сезон будет полностью снят женщинами.

Новые серии появятся в Netflix 8 марта 2018 года.