На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)



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Камила нарушила табу знаменитого бразильского карнавала instagram.com/camila_prins/

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40-летняя Камила Принс три десятилетия мечтала появиться на бразильском карнавале. Принс появилась на нем как первая трансгендерная танцовщица во главе секции с барабанами от танцевальной школы самбы. Камила больше часа танцевала перед музыкантами с барабанами.

«Я невероятно взволнована, потому что это свидетельствует о том, что такие, как мы, могут быть повсюду. Мы можем танцевать перед барабанщиками и даже владеть собственными школами самбы. Скоро здесь будет много других трансгендерных девочек. Для них этот путь будет легче, чем для меня», — поделилась Принс с The Associated Press.

Для бразильцев трансгендерность по‑прежнему находится под запретом. В прошлом году в стране было убито 124 трансгендера.