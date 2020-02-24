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    Шоу-биз

    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)

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    <p>Камила нарушила табу знаменитого бразильского карнавала</p> <div></div> - На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)

    Камила нарушила табу знаменитого бразильского карнавала

    instagram.com/camila_prins/

    Камиле было 11 лет, когда она впервые осознала, что на самом деле хочет быть женщиной

    40-летняя Камила Принс три десятилетия мечтала появиться на бразильском карнавале. Принс появилась на нем как первая трансгендерная танцовщица во главе секции с барабанами от танцевальной школы самбы. Камила больше часа танцевала перед музыкантами с барабанами.

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    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    На бразильском карнавале впервые выступила трансгендерная танцовщица (фото)
    instagram.com/camila_prins/

     «Я невероятно взволнована, потому что это свидетельствует о том, что такие, как мы, могут быть повсюду. Мы можем танцевать перед барабанщиками и даже владеть собственными школами самбы. Скоро здесь будет много других трансгендерных девочек. Для них этот путь будет легче, чем для меня», — поделилась Принс с The Associated Press.

    Для бразильцев трансгендерность по‑прежнему находится под запретом. В прошлом году в стране было убито 124 трансгендера.

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