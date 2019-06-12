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    Шоу-биз

    На радость детям и взрослым: Disney перезапустят «Чипа и Дейла»

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    На радость детям и взрослым: Disney перезапустят «Чипа и Дейла»

    Также студия запланировала сиквел «Корпорации монстров»

    Студия Disney объявила о перезагрузке одного из своих классических мультсериалов – о бурундуках Чипе и Дейле, а также анонсировала сиквел «Корпорации монстров». Об этом пишет Variety.

    Сообщается, что рабочее название продолжения популярного мультфильма – «Монстры на работе». Это будет сериал, который, как предполагается, выйдет в 2020 году на стриминговой платформе Disney Plus. Он расскажет, чем живет корпорация после того, как монстры поняли, что смех приносит больше энергии, чем слезы, и вместо того чтобы пугать детей – начали смешить их.

    Что касается «Чипа и Дейла», то планируется, что в перезапуске будет 39 серий по 7 минут каждая.  Это будет современная история о приключениях бурундуков в большом городе. Когда выйдет мультсериал, пока неизвестно.

    Джерело: Buro 24/7

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