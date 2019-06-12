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    Шоу-биз

    В сети появился дебютный трейлер «Холодного сердца 2»

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    В сети появился дебютный трейлер «Холодного сердца 2»

    Поклонники ждали этого с нетерпением, и студия Disney представила первый официальный трейлер сиквела «Холодного сердца»

    Эльза и Анна вернутся, дабы понять, какую таинственную игру задумало прошлое и хватит ли им волшебства, чтобы выйти из нее победителями.

    Постер и трейлер грядущего мультфильма обещают зрителям новое увлекательное приключение, в которое отправятся Эльза, Анна, Кристоф, Олаф и Свен. Героям предстоит пережить опасности и, возможно, раскрыть тайны Эрендела. Зрителям предстоит узнать, действительно ли Эльзу ждет новый любовный интерес, о котором так просили поклонники, и будет ли это женский персонаж. Однако основная интрига для создателей в том, сумеет ли сиквел «Холодного сердца» превзойти или хотя бы повторить успех оригинальной картины. Напомним, в 2013 году мультфильм заработал больше 1,2 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов и стал одним из самых успешных анимационных фильмов в истории.

    Премьера «Холодного сердца 2» состоится в конце ноября 2019 года.

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