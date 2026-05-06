Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026

Сара Енгельс суперзірка німецьких телешоу: за її плечима співочий, танцювальний, льодовий і навіть кулінарний проєкти

70-й пісенний конкурс Євробачення-2026 у Відні 12 травня стартує першим півфіналом. З нагоди цього континентального свята музики «Главком» підготував серію інтерв’ю з артистами, які представлятимуть на конкурсі свої країни. Ми розповідаємо про їхній шлях до Євробачення, а також розкриваємо цікаві деталі їхнього життя і творчості.

Сьогодні героїнею у цій серії стала німецька співачка Сара Енгельс (Sarah Engels). В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона поділилася тим, що стоїть за її танцювальною піснею Fire та як вона у статусі справжньої зірки місцевої музики боролася за поїздку до Відня.

Євробаченський бліц

Коли ми говоримо про Євробачення, неможливо уявити його без учасників. У короткій рубриці, розкажіть про своїх колег:

Хто першим привітав вас?

Родина та команда

З ким ви найбільше листуєтеся?

У нас є велика група у WhatsApp, де всі артисти спілкуються

З ким ви першим зустрілися особисто?

З Eva Marija з Люксембургу

Кого ви візьмете з собою в клуб?

Звичайно, що всіх цьогорічних дівчат

Хто для вас найбільша «темна конячка»?

Цього року їх насправді багато, тому не виокремлюватиму когось одного

«Ми часто є нашими найбільшими критиками»

Сара Енгельс розпочала свій шлях на ТБ з участі у німецькій адаптації популярного співочого шоу The Idol у 2011 році фото: Bravo

Ви брали участь у багатьох вокальних конкурсах. Крім «Євробачення», який досвід ви вважаєте найціннішим?

Гадаю, одним із найцінніших досвідів для мене стала участь у шоу Deutschland sucht den Superstar, адже це був самий початок усього. Це навчило мене багато чого – не лише як співачку, а й як людину.

Виступи на сцені в такому юному віці, навчання того, як справлятися з критикою, тиском, розвиватися на очах у публіки, справді сформували мене. Це дало мені основу для всього, що було потім.

В одному з інтерв’ю німецьким виданням ви розповідали про те, що більшу частину свого життя відчуваєте себе недостатньо гарною в багатьох аспектах. Як ви намагаєтеся боротися з цими думками і що б ви порадили тим, хто переживає те саме?

Це те, чого мені довелося навчитися з часом, і це все ще триває. Я намагаюся бути більш усвідомленою щодо своїх думок і нагадувати собі, як далеко я просунулася, замість того, щоб зосереджуватися на тому, чого мені бракує. Що мені справді допомагає, так це бути добрішою до себе і не порівнювати свій шлях з іншими. Ми часто є нашими найбільшими критиками.

І це також є посланням пісні Fire – знову з’єднатися зі своєю внутрішньою силою і не дозволити сумнівам визначати тебе. Якщо я зможу надихнути хоча б одну людину повірити в себе трохи більше, то це для мене означає все.

Ви граєте роль Сатін у знаменитому мюзиклі «Мулен Руж». Чи сильно відрізняється робота в музичному театрі від кар’єри у музичній індустрії, і як саме?

Так, вона, безперечно, відрізняється в багатьох аспектах. Музичний театр набагато більш структурований і дисциплінований з точки зору розповіді. Ти є частиною великої постановки з фіксованими ролями, хореографією та чітким сюжетом, який повторюється щовечора.

У моїй музичній кар’єрі я маю більше свободи для самовираження як індивідуальний артист і для формування власного звучання та послання. У музичному театрі мені подобається інтенсивність та акторська складова, адже на сцені ти справді живеш життям персонажа. Але ці два світи мають одну спільну рису: у всьому головне – емоції, зв’язок із глядачем та розповідь історії, яка доходить до людей.

«Fire – це подорож від вразливості до сили, і я хочу, щоб ця енергія знайшла відгук у людей»

Sara Engels зібрала 38% голосів глядачів у суперфіналі німецького національного відбору фото: Britta Pedersen

Ви представлятимете Німеччину з піснею Fire. Як би ви описали її тим, хто почує її вперше під час шоу?

Fire – дуже емоційна та потужна поп-пісня. Вона про те, як знову знайти в собі сили, позбутися сумнівів і відстояти себе. Якщо ви почуєте пісню вперше, то я сподіваюся, що ви не просто послухаєте її, а справді відчуєте трек. Це подорож від вразливості до сили, і я хочу, щоб ця енергія справді знайшла відгук у людей.

Як проходив процес її написання і скільки часу вам із командою знадобилося, щоб створити текст та музику?

Процес був дуже колективним та емоційним. Спочатку ми довго обговорювали посил, тобто що саме ми хочемо сказати та відчути цією піснею.

Звідти мелодія та слова розвивалися цілком природно. Це не було щось, що сталося за один день, а відбувалося протягом кількох робочих зустрічей, під час яких ми постійно вдосконалювали все, доки не відчули, що все ідеально.

І коли ми нарешті отримали готову версію, я одразу зрозуміла, що це ідеальна пісня для Євробачення.

У вас перед національним відбором вже була величезна аудиторія в соціальних мережах (в Інстаграм Сара Енгельс має 1,8 млн підписників). Це допомагає чи, навпаки, створює додатковий тиск?

Гадаю, і те, й інше. Звісно, я дуже вдячна за таку велику підтримку, адже це означає, люди вірять у те, що я роблю. Це надає мені чимало мотивації.

Водночас це може створювати певний тиск, але я намагаюся не зосереджуватися на цьому надто сильно. Я нагадую собі, чому я виступаю на сцені (заради музики та зв’язку з людьми), і це допомагає мені залишатися на землі

У вас є спільна пісня зі швейцарською зіркою Євробачення Лукою Хенні (учасник Євробачення-2019, який посів на конкурсі четверте місце). Чи підтримуєте ви з ним зв’язок і чи знає він про вашу участь у Євробаченні?

Так, ми досі час від часу спілкуємося, і спільна робота була справді чудовим досвідом. Лука дійсно така чудова людина. Він дізнався про мою участь у Євробаченні і підтримує мене, завжди приємно мати когось, хто вже пройшов цей шлях раніше. Він точно знає, як це, тож цей зв’язок є справді особливим.

Як йшов процес підготовки до конкурсу після перемоги у нацвідборі?

Після перемоги все відбувалося дуже швидко. Ми одразу перейшли до режиму підготовки – працювали над виступом, постановкою та кожною дрібницею, щоб ці три хвилини були якомога сильнішими.

Велика увага зараз приділяється вокалу, хореографії та загальній сценічній присутності, але також і підтримці психічного та фізичного балансу. Це дуже напружений час, але й неймовірно захопливий.

Ми не можемо розкривати жодних деталей щодо виступу, але чи будуть у ньому значні зміни, чи це буде відносно схожим на те, що ми бачили?

Я поки що не можу розкривати занадто багато, але зміни точно будуть. Ми багато працюємо над удосконаленням виступу та над тим, щоб кожна деталь була ще сильнішою.

Основна суть того, що люди бачили раніше, залишиться, але ми виводимо виступ на новий рівень – робимо його інтенсивнішим, емоційнішим і більш вражаючим.

«Я отримала найкраще з обох боків – структуру та дисципліну з німецького, а також пристрасть та емоційність з італійського»

Німецька виконавиця переспівала легендарну італійську пісню Nel Blu Di Pinto Di Blu фото: Eurovision

Ви маєте італійське походження, і одна з пісень, яку ви вирішили переспівати, – це відома Nel Blu Di Pinto Di Blu. Розкажіть нам докладніше, як вам жилося на перетині таких різних культур, як німецька та італійська.

Зростати з німецькими та італійськими коренями було для мене чимось дуже особливим. Я відчуваю, що отримала найкраще з обох світів – структуру та дисципліну – з німецького, а також пристрасть та емоційність – з італійського.

Музика завжди була важливою частиною цього, і такі пісні, як Nel Blu Di Pinto Di Blu, глибоко пов’язують мене з моїм корінням. Це прекрасне відчуття – нести в собі обидві культури, і я думаю, що це також впливає на те, як я виражаю себе як артистка.

Ваш чоловік – колишній футболіст. Як відбулося це поєднання і яку роль він відіграє у вашій кар’єрі та материнстві?

Іноді в житті все складається так, як ти найменше цього очікуєш.

Він відіграє дуже важливу роль як у моїй кар’єрі, так і в моєму житті як мами його дитини. Він дуже мене підтримує, дарує спокій і допомагає мені «залишатися на землі», особливо в напружені моменти. Як батько, він неймовірно присутній і люблячий, і ми справді працюємо як команда. Ми підтримуємо та мотивуємо одне одного. Він – найкращий чоловік, якого я могла собі уявити.

«Ridnym – одна з тих пісень, які відразу проникають у вуха і серце»

Сара Енгельс (справа) разом з Leleka (по центру) та представницею Бельгії Essyla (зліва) під час одного з пре-паті фото: соціальні мережі

Цього року Україну представлятиме Leleka з піснею «Рідним». Чи слухали ви її і чи спілкувалися з нашою артисткою?

Так, я слухала її пісню, і вона мені дуже подобається. Це одна з тих пісень, які відразу проникають у вуха і серце.

Я також мала нагоду зустрітися з нею на вечірці Євробачення в Амстердамі, і вона така чарівна людина. Вона справді чудова артистка, і я дуже радію, що побачу її на сцені Євробачення.

«Главком» дякує за інтерв’ю. Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Дуже дякую за вашу підтримку та за те, що знайшли час на інтерв’ю зі мною. Це так особливо – об’єднуватися через музику, не зважаючи на кордони та культурні відмінності.

Я надсилаю вам багато любові та позитивної енергії, і сподіваюся, що ви насолодитеся шоу так само, як і я.

Про Сару Енгельс

Переможницею Das Deutsche Finale 2026 стала Сара Енгельс – артистка, добре відома німецькій публіці ще з 2011 року. Тоді вона здобула широку популярність завдяки участі в шоу Deutschland sucht den Superstar, де дійшла до фіналу. Її фінальний сингл Call My Name посів друге місце в німецьких чартах і приніс їй номінацію на престижну музичну премію Echo.

Виступ представниці Німеччини на Євробаченні-2026: Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

У 2018 році співачка представила альбом Zurück zu mir, який став для неї творчим переломним моментом. У платівці поєдналися особисті балади та сучасне звучання, що дозволило Енгельс зміцнити свої позиції на музичній сцені. У серпні 2025 року вона випустила альбом Strong Girls Club з англомовними треками, присвяченими темі жіночої сили та впевненості в собі.

Окрім музичної кар’єри, Енгельс продемонструвала універсальність у телевізійних проєктах: вона посіла друге місце в танцювальному шоу Let's Dance, перемогла у пекарських змаганнях Das große Promibacken, конкурсі з перевтілень The Masked Singer та льодовому шоу Dancing on Ice. Також артистка працювала ведучою, акторкою та акторкою озвучування. З листопада 2025 року вона виконує головну роль Сатін у мюзиклі Moulin Rouge! The Musical в Кельні.

На Євробаченні-2026 співачка представить Німеччину з піснею Fire. Композиція відображає її особистий шлях – історію подолання труднощів, внутрішнього зростання та віри у власні сили. За словами співачки, ця пісня є посланням про сміливість, солідарність і необхідність відстоювати себе та свої мрії.

Попри те, що німкеня має велику аудиторію фанатів, букмекери не надто оптимістично оцінюють її шанси на конкурсі. Наразі вона йде поза топ-15 за думками експертів, а ймовірність її перемоги складає менше одного відсотка.

Ілля Мандебура, «Главком»