На телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни популярной музыкальной группы вырезали слово «протесты» (видео)
На слове «протесты» заглушили звук
На телеканале «Россия-1» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», вырезали слово «протесты».
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Вручение премии показывали вечером 13 декабря.
В оригинальной версии песни звучат слова:
«Если чуть светлей проспекты
И нежней протесты
Юношей в пуловерах
Смейся на таких контекстах
Мастерица весна
Делая фолловеров»
Однако в эфире «России-1» на слове «протесты» заглушили звук.