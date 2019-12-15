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    Шоу-биз

    На телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни популярной музыкальной группы вырезали слово «протесты» (видео)

    • Розсилка
    На телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни популярной музыкальной группы вырезали слово «протесты» (видео)

    На слове «протесты» заглушили звук

    На телеканале «Россия-1» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», вырезали слово «протесты».

    Об этом сообщает телеканал «Дождь».

    Вручение премии показывали вечером 13 декабря.

    В оригинальной версии песни звучат слова:

                                               «Если чуть светлей проспекты

                                                 И нежней протесты

                                                 Юношей в пуловерах

                                                 Смейся на таких контекстах

                                                 Мастерица весна

                                                 Делая фолловеров»

    Однако в эфире «России-1» на слове «протесты» заглушили звук.

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    музыка протесты
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