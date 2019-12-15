На телеканале «Россия-1» во время трансляции из песни популярной музыкальной группы вырезали слово «протесты» (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ На слове «протесты» заглушили звук На телеканале «Россия-1» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», вырезали слово «протесты». Об этом сообщает телеканал «Дождь». Вручение премии показывали вечером 13 декабря. В оригинальной версии песни звучат слова: «Если чуть светлей проспекты И нежней протесты Юношей в пуловерах Смейся на таких контекстах Мастерица весна Делая фолловеров» Однако в эфире «России-1» на слове «протесты» заглушили звук. Читайте также: «Вот оно, счастье». Ротару прокомментировала свое возвращение в Россию Опитування