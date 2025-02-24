Аналітики ISW назвали угоду, що означає повну капітуляцію України

Українська та російська сторони під час перемовин у 2022 році

Раніше спецпосланець Віткофф заявив, що орієнтиром для мирної угоди будуть «стамбульські домовленості»

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, орієнтиром підписання угоди може стати «Стамбульська протокольна угода».

Аналітики ISW зазначили, що угода на основі Стамбульських переговорів, означає повну капітуляцію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

«Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду на основі Стамбульських переговорів, оскільки такі умови фактично є повною капітуляцією України перед довгостроковими військовими цілями Росії», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Стамбульські переговори фактично поступилися давнім вимогам Росії щодо «денацифікації» – повалення та заміни демократично обраного українського уряду та встановлення проросійської маріонеткової держави – і «демілітаризації» – обмеження та скорочення української армії до межі, у якій вона зможе захистити себе від майбутньої російської агресії проти України.

«Стамбульські переговори також поступилися вимогам Росії, щоб Україна відмовилася від своїх прагнень приєднатися до НАТО чи будь-яких інших блоків безпеки в майбутньому», – зазначали аналітики.

Аналітики також вказали, що президент України Володимир Зеленський вийшов зі стамбульських переговорів за підтримки Європи та США у 2022 році та напевно відхилить такі умови у 2025 році.

Раніше Віткофф сказав, що США підійшли «дуже близько» до досягнення мирної домовленості між Україною та Росією, але не уточнив деталі потенційних домовленостей. Водночас він наголосив, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».