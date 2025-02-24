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Зросла кількість поранених внаслідок удару окупантів по селу на Харківщині

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Зросла кількість поранених внаслідок удару окупантів по селу на Харківщині
Ворожий удар спричинив серйозні руйнування у регіоні
фото: Дергачівська міська рада

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих

Кількість поранених унаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по селу Цупівка Харківської області зросла до чотирьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію начальника Дергачівської міської адміністрації В'ячеслава Задоренка. 

Як зауважив очільник МВА, також ворожий удар спричинив серйозні руйнування у населеному пункті. Там пошкоджені близько 30 приватних будинків (із яких п'ять зруйновані майже повністю) та десятки господарчих споруд.  

«Таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року», – наголосив В'ячеслав Задоренко. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники вдарили КАБом по селу Цупівка Дергачівського району Харківської області. Спочатку повідомлялося про двох поранених.

«Главком» також повідомляв, що на Донеччині Служба безпеки затримала двох агенток російських спецслужб, які коригували авіаційні удари ворога по позиціях ЗСУ.

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Теги: окупанти війна обстріл Харківщина Україна

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