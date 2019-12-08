На выставке Art Basel в Майами посетитель съел экспонат за $120 тысяч



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Банан, приклеенный скотчем к стене, называется «Комик»

Экспонат создал художник Маурицио Каттелан, известный и другими провокационными работами, например, золотым унитазом

На прошлой неделе на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич французскому коллекционеру была продана работа современного художника Маурицио Каттелана. Работа называется «Комик» и представляет из себя обычный банан, приклеенный серым скотчем к стене.

Как сообщает The Guardian, в итоге эту работу съел другой художник по имени Дэвид Датуна. Сначала он подошел к экспонату как обычный посетитель, затем снял со стены банан и начал его есть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Datuna (@david_datuna) 7 Дек 2019 в 11:38 PST

Свои действия Датуна назвал перформансом «Голодный художник», отметив, что «уважает Маурицио». Он также выложил у себя в инстаграме видео, на котором видно, как он ест работу.

По данным The Guardian, покупателю не стоит сильно беспокоиться по поводу съеденного экспоната, так как работа предоставляется со специальным сертификатом. Это значит, что произведение считается подлинным, пока у него есть сертификат, а его владелец всегда может заменить банан.

«Датуна не уничтожил произведение искусства. Банан – это лишь идея», – заявил директор музея Люсьен Террас.

Как пишет Artnet News, Маурицио Каттелан работал над идеей инсталляции около года. «Где бы я ни путешествовал, я делал этот банан на стене. Я не мог понять, как его закончить. В итоге однажды я проснулся и сказал себе: «банан должен быть бананом», – рассказал художник.